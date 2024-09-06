Телеведущая Яна Чурикова назвала ответственных артистов в России
6 сентября 202417:43
Телеведущая Яна Чурикова назвала самых ответственных в России артистов, сообщает «Пятый канал».
По её словам, таких исполнителей довольно много в стране. Чурикова выделила Полину Гагарину, AKMAL' (настоящее имя Акмаль Ходжаниязов) и Saluki (настоящее имя Арсений Несатый).
«И не надо говорить, что у нас молодежь какая-то не такая», — подчеркнула телеведущая.
Ранее Яна Чурикова в беседе с НСН призналась, что стала фанаткой группы «Заточка».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru