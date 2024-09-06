Телеведущая Яна Чурикова назвала ответственных артистов в России

По её словам, таких исполнителей довольно много в стране. Чурикова выделила Полину Гагарину, AKMAL' (настоящее имя Акмаль Ходжаниязов) и Saluki (настоящее имя Арсений Несатый).

«И не надо говорить, что у нас молодежь какая-то не такая», — подчеркнула телеведущая.

Ранее Яна Чурикова в беседе с НСН призналась, что стала фанаткой группы «Заточка».

