Цискаридзе и Чурикова удостоились ТЭФИ как лучшие ведущие шоу

Цискаридзе получил статуэтку за ведение программы «Сегодня вечером». Чурикова признана лучшей ведущей развлекательного шоу прайм-тайма.

Торжественная церемония вручения проходит в Малом театре. Награды получают победители номинаций категории развлекательного вещания.

Премия ТЭФИ присуждается за высшие достижения в области телевизионных искусств. Она учреждена в декабре 1994 года.

Ранее Цискаридзе заявил о намерении выпустить третий том мемуаров «Мой театр». Вторая книга вышла 1 декабря и стала бестселлером за пять дней, передает «Радиоточка НСН».

