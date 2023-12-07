Цискаридзе и Чурикова удостоились ТЭФИ как лучшие ведущие шоу

Народный артист России Николай Цискаридзе и журналистка Яна Чурикова стали лауреатами премии ТЭФИ как лучшие ведущие развлекательных шоу.

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Цискаридзе получил статуэтку за ведение программы «Сегодня вечером». Чурикова признана лучшей ведущей развлекательного шоу прайм-тайма.

Торжественная церемония вручения проходит в Малом театре. Награды получают победители номинаций категории развлекательного вещания.

Премия ТЭФИ присуждается за высшие достижения в области телевизионных искусств. Она учреждена в декабре 1994 года.

Ранее Цискаридзе заявил о намерении выпустить третий том мемуаров «Мой театр». Вторая книга вышла 1 декабря и стала бестселлером за пять дней, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
ТЕГИ:ТелевидениеПремияТЭФИ

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