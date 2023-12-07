Цискаридзе и Чурикова удостоились ТЭФИ как лучшие ведущие шоу
Народный артист России Николай Цискаридзе и журналистка Яна Чурикова стали лауреатами премии ТЭФИ как лучшие ведущие развлекательных шоу.
Цискаридзе получил статуэтку за ведение программы «Сегодня вечером». Чурикова признана лучшей ведущей развлекательного шоу прайм-тайма.
Торжественная церемония вручения проходит в Малом театре. Награды получают победители номинаций категории развлекательного вещания.
Премия ТЭФИ присуждается за высшие достижения в области телевизионных искусств. Она учреждена в декабре 1994 года.
Ранее Цискаридзе заявил о намерении выпустить третий том мемуаров «Мой театр». Вторая книга вышла 1 декабря и стала бестселлером за пять дней, передает «Радиоточка НСН».
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