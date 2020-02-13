«Чартова дюжина»: Яна Чурикова призналась, что стала фанаткой группы «Заточка»
Генеральный директор обновленного телеканала MTV Россия Яна Чурикова рассказала НСН, что восхищается возрастом музыкальной премии.
В четверг 13 февраля на новой площадке «ВТБ Арена» проходит Юбилейный XIII фестиваль «Чартова дюжина 2020» и вручение ежегодной одноименной национальной премии «НАШЕго Радио».
В этом году на фестивале «ЧАРТОВА ДЮЖИНА» выступят легендарные рокеры и известные рэп-коллективы: «Алиса, «Чиж & Cо», «Пикник», Вадим Самойлов, Горшенев, 25/17 и «Заточка».
Генеральный директор обновленного телеканала MTV Россия Яна Чурикова в беседе с корреспондентом НСН призналась, что ей интересно наблюдать, как на протяжении многих лет премия «Чартова дюжина» собирает большое количество поклонников русского рока.
«Теперь я фанатка группы «Заточка», стала ей недели две назад. Они достаточно наглые, самоуверенные. В принципе, это то, что нужно молодому артисту. Меня радует, что «Наше радио» проводит эту премию каждый год. Этот бизнес очень сложный, ты все время думаешь, а придут ли зрители, у них столько вариантов, чтобы провести досуг! Но люди приходят и слушают. Это говорит о том, что все те, кто констатировал смерть русского рока, были не правы, и теперь они могут утереть себе слезы. Лично мне только однажды удалось посетить «Чартову дюжину», давным-давно, так что сейчас ощущения в стиле 2.0. Я хочу подняться на бэкстэйдж, послушать, какой звук, какая атмосфера, смогут ли старики дать жару», - добавила она.
Ранее сообщалось, что премию «Чартова дюжина 2020» в номинации «Фильм о музыке» стала картина Дарьи Иванковой «Анатолий Крупнов. Он был». Эта категория появилась впервые. В номинации в этом году были также представлены группа Би-2 с документальным фильмом об одном из самых успешных альбомов «Горизонт событий» и документальная картина режиссера Павла Селина «Юра музыкант», посвященная лидеру группы ДДТ.
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