«Чартова дюжина»: Яна Чурикова призналась, что стала фанаткой группы «Заточка»

«Теперь я фанатка группы «Заточка», стала ей недели две назад. Они достаточно наглые, самоуверенные. В принципе, это то, что нужно молодому артисту. Меня радует, что «Наше радио» проводит эту премию каждый год. Этот бизнес очень сложный, ты все время думаешь, а придут ли зрители, у них столько вариантов, чтобы провести досуг! Но люди приходят и слушают. Это говорит о том, что все те, кто констатировал смерть русского рока, были не правы, и теперь они могут утереть себе слезы. Лично мне только однажды удалось посетить «Чартову дюжину», давным-давно, так что сейчас ощущения в стиле 2.0. Я хочу подняться на бэкстэйдж, послушать, какой звук, какая атмосфера, смогут ли старики дать жару», - добавила она.

Ранее сообщалось, что премию «Чартова дюжина 2020» в номинации «Фильм о музыке» стала картина Дарьи Иванковой «Анатолий Крупнов. Он был». Эта категория появилась впервые. В номинации в этом году были также представлены группа Би-2 с документальным фильмом об одном из самых успешных альбомов «Горизонт событий» и документальная картина режиссера Павла Селина «Юра музыкант», посвященная лидеру группы ДДТ.

