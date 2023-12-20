Телеканал оштрафовали на миллион за гей-пропаганду в клипе Баскова
Таганский суд Москвы признал развлекательный телеканал «Точка ТВ» за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, сообщает РИА Новости.
Причиной разбирательства стал клип Николая Баскова на песню «Странник», в котором обнаружили гей-пропаганду.
В материалах дела говорится, что история отношений героя композиции с другим мужчиной происходит на фоне «атмосферы гедонизма и разврата».
Также указывается на присутствие в клипе сцен «невербального чувственного взаимодействия двух лиц одного биологического пола (женского) в сексуальном контексте». Всё это демонстрировалось без плашки «18+».
По решению суда, телеканал «Точка ТВ» был оштрафован на миллион рублей.
Ранее музыкальный телеканал «Айва ТВ» был оштрафован на 500 тысяч рублей за демонстрацию клипа Сергея Лазарева, в котором обнаружили гей-пропаганду, сообщает RT.
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