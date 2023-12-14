Солистка группы «Винтаж» рассказала о запрете на исполнение песни «Ева»

«В последнее время иногда запрещают петь песню "Ева". Говорят, нельзя по закону», - сказала Плетнева.

По ее мнению, причиной запрета является запрет гей-пропаганды, однако строки со словами «Ева, я любила тебя» - это не про однополую любовь, а дань уважения солистке группы «Гости из будущего» Еве Польне.

Ранее телеканал СТС удалил три серии «Не родись красивой», где один из героев пошел в гей-клуб, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

