Солистка группы «Винтаж» рассказала о запрете на исполнение песни «Ева»

Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева рассказала, что ее ограничивают в исполнении популярной песни. Об этом она сообщила в эфире «Нового радио».

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«В последнее время иногда запрещают петь песню "Ева". Говорят, нельзя по закону», - сказала Плетнева.

По ее мнению, причиной запрета является запрет гей-пропаганды, однако строки со словами «Ева, я любила тебя» - это не про однополую любовь, а дань уважения солистке группы «Гости из будущего» Еве Польне.

Ранее телеканал СТС удалил три серии «Не родись красивой», где один из героев пошел в гей-клуб, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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