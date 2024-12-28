Татьяна Буланова призналась, что ей понравилось встречать Новый год в поезде
28 декабря 202415:06
Певица Татьяна Буланова призналась, что самый необычный Новый год был у нее в 1992 году, когда они с командой возвращались со съемок из Москвы и встретили Новый год в поезде.
«В купе у нас была лишь бутылка игристого и стаканы. В тишине, даже без боя курантов, мы поднимали бокалы и наслаждались моментом», - рассказала певица изданию Gazeta.SPb.ru.
Буланова также рассказала, что в грядущий Новый год планирует встретить на сцене.
Говоря об уходящем 2024 году, Буланова заявила, что довольна результатами своей деятельности.
Ранее лидер группы «Операция Пластилин» Анатолий Царев в интервью НСН рассказал о новом альбоме, вышедшем в 2024 году, и объяснил небольшую паузу в концертной деятельности.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru