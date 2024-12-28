«Мантра и внутренняя Монголия»: «Операция Пластилин» о новом альбоме и переменах
Этот альбом можно сравнить с романом или дневником, сказал в эфире НСН Анатолий Царев, отметив, что группе нужно было «переформатироваться» на фоне перемен в мире и личных переживаний.
Лидер группы «Операция Пластилин» Анатолий Царев в интервью НСН рассказал о новом альбоме, вышедшем в 2024 году, и объяснил небольшую паузу в концертной деятельности.
Новый альбом группы «Мантра, побеждающая смерть» вышел осенью, музыканты уже презентовали его в Москве и Санкт-Петербурге, а в конце марта стартует тур «Операции Пластилин» по восьми городам России.
«Альбом получился монументально-собирательным, работали мы над ним больше года. Мне интереснее делать цельные работы, чем наборы синглов, которые не связаны между собой. Каждый альбом у нас – это окончание какой-то эпохи в жизни. Этот альбом больше про "внутреннюю Монголию", в основном он про то, что у меня внутри творилось. Что касается названия, есть такая мантра в индуизме, одна из самых древних – мантра, побеждающая смерть. Я эту мантру читал, она мне сильно помогает. Я думал, что этот альбом никто не поймет, потому что это как дневник какой-то, но людям зашло. Это было удивительно для меня, потому что пишешь про себя, а люди думают, что это про них. Оказалось, что много таких же, как и я, странных ребят», - сказал Царев.
Он сравнил эту пластинку с романом, не став выделять какой-то из хитов.
«У нас уже второй альбом выходит без заглавных хитов. Это можно сравнить с романом, у нас каждый альбом, как книжка, у нее есть завязка, история и развязка, и в такой концепции очень сложно сделать какой-то хит, потому что из тебя льется цельная история. Ты ее разбиваешь на главы, и каждая глава – это песня. При этом на радио взяли песню "Закат-закат", есть песня "Здесь", которая зацепила очень многих людей, но скорее хитов нет», - разъяснил лидер «Операции Пластилин».
Царев также объяснил двухлетнюю паузу после предыдущего альбома.
«Почему нас не было слышно? Во-первых, у нас умер директор группы, и я лично очень долго пытался это как-то прожить, это была тяжелая потеря. Во-вторых, полностью поменялся мир. Неважно, музыкант ты или нет, ты вынужден адаптироваться к этим изменениям, понимать, как ты будешь теперь жить. Нам нужно было время, чтобы как-то переформатироваться и принять решения», - заключил собеседник НСН.
В феврале 2022 года в Москве прошел ХV музыкальный фестиваль «Чартова дюжина» и вручение ежегодной одноименной национальной премии «НАШЕго Радио». Группа «Операция Пластилин» с альбомом «Грустные песни для уставших людей» выиграла премию в номинации «Лучший альбом», напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Самолет «Аэрофлота» экстренно сел в Баку из-за буйного пассажира
- Блогеры подали в РКН более 135 тысяч заявлений о включении их страниц в реестр
- Минздрав: Состояние двоих россиян, пострадавших в Актау, остается тяжелым
- «Роскосмос» увеличит длительность экспедиций на МКС до 7-9 месяцев
- В МВД призвали граждан к бдительности накануне и во время новогодних каникул
- На Гавайях возобновилось извержение вулкана Килауэа
- Ученые выяснили, что грибы, фрукты и травы помогают избавиться от похмелья
- Путин подписал закон об открытии вклада банками без присутствия клиентов
- Путин подписал закон о спецсчетах для доходов иноагентов
- Путин подписал закон о приостановке запрета на работу террористической организации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru