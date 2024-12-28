«Мантра и внутренняя Монголия»: «Операция Пластилин» о новом альбоме и переменах

Лидер группы «Операция Пластилин» Анатолий Царев в интервью НСН рассказал о новом альбоме, вышедшем в 2024 году, и объяснил небольшую паузу в концертной деятельности.

Новый альбом группы «Мантра, побеждающая смерть» вышел осенью, музыканты уже презентовали его в Москве и Санкт-Петербурге, а в конце марта стартует тур «Операции Пластилин» по восьми городам России.