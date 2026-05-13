Танцевальная музыка и хиты нулевых стали саундтреком россиян в эти майские праздники

Главным музыкальным трендом стали танцевальные композиции — их выбрали 35% респондентов. На втором месте — золотые хиты русской поп‑музыки нулевых (31%), что особенно популярно среди аудитории 25–34 лет. Также в числе фаворитов оказались электронная музыка (27%), современная поп‑музыка из российских чартов и русский рок — оба жанра набрали по 23% голосов. При этом женщины чаще отдавали предпочтение танцевальным трекам и современному попу, а мужчины — зарубежному року и электронике.



Большая часть россиян провела майские праздники на дачах (38%) или в глэмпингах и на базах отдыха (19%). Чаще всего для поездок использовали автомобиль (51%), также популярны были поезда и пригородные автобусы. При выборе музыки 65% россиян не меняют плейлист в зависимости от способа передвижения, но женщины втрое чаще мужчин подстраивают треки под дорогу: 42% против 14%.



Больше половины опрошенных скачивают музыку заранее, опасаясь остаться без связи. Ещё 23% создают специальные плейлисты к путешествиям — в основном это женщины. Среди самых часто звучащих в дороге артистов отметились Moby, Imagine Dragons, Depeche Mode и Sade. Мужчины также выделяли Гуфа, «Ленинград» и Uma2rman, а женщины — Cream Soda и Милен Фармер.



Респонденты делили треки и по типу отдыха: на пляже выбирали латиноамериканские ритмы вроде Despacito, Bailando и Coco Jamboo, для велосипедных прогулок звучали композиции Florence and the Machine и Lana Del Rey, а во время прогулок по старым городам россияне слушали M83, Depeche Mode и Ню. Танцевальная музыка при этом стала главным спутником загородных поездок.

