Тамбов принял эстафету от Останкинской башни и поздравил НАШЕ Радио
Главная телебашня в Тамбове засияла разноцветными огнями в честь дня рождения НАШЕго Радио. Видео публикует «Радиоточка НСН».
Приняв эстафету у Останкинской телебашни, иллюминация в Тамбове передает всем привет и поздравляет НАШЕ Радио с юбилеем. Об этом нам рассказал Александр Мордовин, партнер НАШЕго Радио в Тамбове.
Со дня своего основания в декабре 1998 года «НАШЕ Радио» зарекомендовало себя как надежный источник качественной музыки. За это время в эфире прозвучало более 3285 тысяч песен, к списку артистов, когда-либо звучавших в эфире, присоединилось более 10 тысяч музыкантов, а редакция «НАШЕго Радио» по-прежнему честно подбирает только лучшие композиции и поддерживает настоящие таланты.
За 25 лет из московской станции «НАШЕ Радио» превратилось в федеральную сеть, которую в 2023 году можно услышать более чем в 1600 городов и населенных пунктов страны.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Прокурор запросил 10 лет колонии для режиссера Вырыпаева за фейки о СВО
- ФРГ поставила Украине вторую систему ПВО Patriot
- Мосгорсуд оставил Блиновскую под домашним арестом до конца января
- Выставка работ Павла Филонова откроется в парке «Зарядье» в Москве
- Осужденная журналистка Баязитова обжаловала приговор
- Госдума разрешила врачам скорой медицинское вмешательство без согласия пациента
- Финляндия закрыла все КПП на российской границе
- Под Астраханью семья из пяти человек отравилась угарным газом
- Российского посла вызвали в МИД Румынии после падения беспилотника
- Тамбов принял эстафету от Останкинской башни и поздравил НАШЕ Радио
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru