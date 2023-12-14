На Останкинской башне появилось поздравление НАШЕму Радио
В Москве на Останкинской башне красуется поздравление НАШЕму Радио с 25-летием. Видео публикует «Радиоточка НСН».
Со дня своего основания в декабре 1998 года «НАШЕ Радио» зарекомендовало себя как надежный источник качественной музыки. За это время в эфире прозвучало более 3285 тысяч песен, к списку артистов, когда-либо звучавших в эфире, присоединилось более 10 тысяч музыкантов, а редакция «НАШЕго Радио» по-прежнему честно подбирает только лучшие композиции и поддерживает настоящие таланты.
За 25 лет из московской станции «НАШЕ Радио» превратилось в федеральную сеть, которую в 2023 году можно услышать более чем в 1600 городов и населенных пунктов страны.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru