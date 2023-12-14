На Останкинской башне появилось поздравление НАШЕму Радио

Со дня своего основания в декабре 1998 года «НАШЕ Радио» зарекомендовало себя как надежный источник качественной музыки. За это время в эфире прозвучало более 3285 тысяч песен, к списку артистов, когда-либо звучавших в эфире, присоединилось более 10 тысяч музыкантов, а редакция «НАШЕго Радио» по-прежнему честно подбирает только лучшие композиции и поддерживает настоящие таланты.

За 25 лет из московской станции «НАШЕ Радио» превратилось в федеральную сеть, которую в 2023 году можно услышать более чем в 1600 городов и населенных пунктов страны.

