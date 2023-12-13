НАШЕ Радио проведет праздничный марафон в свой юбилей

В свой официальный День рождения, 14 декабря, в эфире «НАШЕ Радио» состоится звездный марафон. В нем примут участие Uma2rman, Гудтаймс, Casual, Найк Борзов, Джоконда, ЙОРШ, LASCALA, Нэил Шери, Гран-Куражъ, Тайм-Аут и другие музыканты.

Марафон будет проходить с 9 до 20 часов, за ним можно будет следить по видео-трансляции на официальном сайте nashe.ru.