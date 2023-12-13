НАШЕ Радио проведет праздничный марафон в свой юбилей

В свой официальный День рождения, 14 декабря, в эфире «НАШЕ Радио» состоится звездный марафон. В нем примут участие Uma2rman, Гудтаймс, Casual, Найк Борзов, Джоконда, ЙОРШ, LASCALA, Нэил Шери, Гран-Куражъ, Тайм-Аут и другие музыканты.

Марафон будет проходить с 9 до 20 часов, за ним можно будет следить по видео-трансляции на официальном сайте nashe.ru.

Главное приключение зимы: Юбилейный концерт НАШЕго Радио потряс ЦСКА Арену

Со дня своего основания в декабре 1998 года «НАШЕ Радио» зарекомендовало себя как надежный источник качественной музыки. За это время в эфире прозвучало более 3285 тысяч песен, к списку артистов, когда-либо звучавших в эфире, присоединилось более 10 тысяч музыкантов, а редакция «НАШЕго Радио» по-прежнему честно подбирает только лучшие композиции и поддерживает настоящие таланты.

За 25 лет из московской станции «НАШЕ Радио» превратилось в федеральную сеть, которую в 2023 году можно услышать более чем в 1600 городов и населенных пунктов страны.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Вячеслав Машковский
ТЕГИ:МарафонЮбилейНаше Радио

Горячие новости

Все новости

партнеры