Tagesschau: Две женщины обвинили еще одного музыканта Rammstein в домогательствах
Две женщины обвинили клавишника рок-группы Rammstein Кристиана Лоренца в преступлениях сексуального характера, сообщил портал Tagesschau.
По словам одной из пострадавших, в 2002 году, когда ей было 17 лет, она посещала презентацию книги солиста группы Тиля Линдеманна, после которой девушка встретилась в баре с певцом и клавишником. В ходе беседы артисты пригласили будущую жертву в загородный дом Лоренца. Девушка согласилась поехать туда. В доме они вместе пили пиво и шнапс.
Когда девушка легла спать и стала засыпать, Лоренц вступил с ней в близость без ее согласия. Жертва доказывает свои слова показаниями членов семьи и друзей, которым рассказывала все в далеком 20002, а также дневник психотерапевта. Примечательно, что после у девушки были романтические отношения с Линдеманном по обоюдному согласию.
Ранее в Германии против лидера Rammstein возбудили дело о сексуальном домогательстве, передает «Радиоточка НСН». С обвинениями выступили более десяти женщин. Прокуратура Берлина начала проверку по этому делу, сообщила газета Der Tagesspiegel.
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