Активисты в Берлине требуют отменить концерты Rammstein
15 июля 202321:29
В немецком Берлине активисты устроили шествие против концертов рок-группы Rammstein.
Митингующие обвиняют фронтмена группы Тилля Линдеманна в «патриархальном системном насилии».
Власти, в свою очередь, говорят, что законных оснований для отмены концертов нет.
Ранее в Германии против лидера Rammstein возбудили дело о сексуальном домогательстве, передает «Радиоточка НСН». С обвинениями выступили более десяти женщин. Прокуратура Берлина начала проверку по этому делу, сообщила газета Der Tagesspiegel.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Режиссер «Титаника» Кэмерон опроверг планы снять сериал про затонувший батискаф «Титан»
- Активисты в Берлине требуют отменить концерты Rammstein
- Из-за ливней в Японии эвакуировали 10 тысяч человек
- The Times: британский министр обороны Бен Уоллес уйдет в отставку осенью
- Более десятка машин столкнулись на Минском шоссе в Москве
- Подросток за рулем въехал в остановку в подмосковных Химках
- Средства ПВО сбили над Белгородом две воздушные цели
- «Зенит» выиграл Суперкубок России по футболу
- Суд арестовал шестерых подозреваемых в покушении на Симоньян и Собчак
- Оперштаб Кубани: 160 человек эвакуировали из Туапсинского района
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru