Активисты в Берлине требуют отменить концерты Rammstein

В немецком Берлине активисты устроили шествие против концертов рок-группы Rammstein.

Активисты потребовали отменить концерты Rammstein в Швейцарии

Митингующие обвиняют фронтмена группы Тилля Линдеманна в «патриархальном системном насилии».

Власти, в свою очередь, говорят, что законных оснований для отмены концертов нет.

Ранее в Германии против лидера Rammstein возбудили дело о сексуальном домогательстве, передает «Радиоточка НСН». С обвинениями выступили более десяти женщин. Прокуратура Берлина начала проверку по этому делу, сообщила газета Der Tagesspiegel.

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ФОТО: Официальное сообщество Rammstein в Facebook
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