System Of A Down чуть не распались из-за песни «Needles»
Легендарный музыкальный продюсер Рик Рубин вспомнил случай, который мог привести к распаду группы System Of A Down.
Музыкальный продюсер Рик Рубин, признанный MTV «самым влиятельным продюсером последних двадцати лет» вспомнил случай из своего опыта работы с музыкантами System Of A Down. Однажды он стал свидетелем не шуточной ссоры, которая разгорелась между участниками коллектива. Они обсуждали текст песни «Needles» Дарону Малакяну и Шаво Одаджиану не нравилась одна строчка в припеве. Лидер команды Серж Танкян пытался объяснить им, что именно эти слова необходимы в этом месте.
«Они такие: «Нет, нет, нет, это не звучит круто, это звучит плохо, уязвимо», - рассказывает Рубин.
По словам музыкального продюсера, Танкян пытался доказать им что выбранные им слова являются философскими: "убери из меня этот негатив".
Рубин отметил, что музыканты так живо и так яростно спорили, что ему в какой-то момент показалось, что группе пришел конец, и из-за всего одной строчки в песне System Of A Down перестанет существовать.
Но в итоге, артисты нашли компромисс. В текст, вызвавший жаркие споры, были внесены не значительные изменения, и именно в таком виде песня «Needles» и вышла на втором студийном альбоме группы System Of A Down «Toxicity».
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