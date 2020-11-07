Группа System of a Down выпустила песню в поддержку Карабаха
Американская группа System of a Down, созданная в Калифорнии музыкантами армянского происхождения, представила в пятницу 6 ноября две песни в поддержку Армении и Нагорного Карабаха. Об этом сообщает Интерфакс.
Как передает агентство, эти релизы стали первыми песнями, выпущенными группой за прошедшие 15 лет. Композиции выложены в открытый доступ на Youtube. Названия песен Protect the Land ("Защищать страну") и Genocidal Humanoidz ("Гуманоиды, совершающие геноцид") отсылают к конфликту между Арменией, Азербайджаном и войсками непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
Клип, также подготовленный группой, был просмотрен уже 920 тысяч раз. На фоне звукоряда разворачиваются кадры боевых действий, изображены жертвы столкновений. Также в кадре показан флаг НКР. Музыканты также объявили о сборе средств для помощи жертвам обострившегося конфликта на территории Карабаха.
Боевые столкновения, в которых также гибнут мирные жители, в System of a Down назвали "преступлением против человечности". Музыканты подчеркнули, что собранные средства будут использованы для приобретения товаров первой необходимости и срочной помощи тем, кто пострадал в этой "серьезной войне".
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,7 млн+20 582 / сут.
Умерли
29 887+378 / сут.
Выздоровели
1,3 млн+16 955 / сут.
- Соцсеть Twitter пометила как «преждевременное» сообщение о «президенте Байдене»
- В Москве скончались 75 пациентов с COVID-19
- Замглавы правительства Оверчук попал в ДТП в Москве
- Трамп заявил о продолжении борьбы с незаконными избирательными бюллетенями
- Глава Минздрава: 250 тысяч россиян лечатся от COVID-19 в больницах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru