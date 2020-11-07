Группа System of a Down выпустила песню в поддержку Карабаха

Американская группа System of a Down, созданная в Калифорнии музыкантами армянского происхождения, представила в пятницу 6 ноября две песни в поддержку Армении и Нагорного Карабаха. Об этом сообщает Интерфакс.

«За порогом разгрома». Стрелков рассказал, когда армяне потеряют Карабах

Как передает агентство, эти релизы стали первыми песнями, выпущенными группой за прошедшие 15 лет. Композиции выложены в открытый доступ на Youtube. Названия песен Protect the Land ("Защищать страну") и Genocidal Humanoidz ("Гуманоиды, совершающие геноцид") отсылают к конфликту между Арменией, Азербайджаном и войсками непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Клип, также подготовленный группой, был просмотрен уже 920 тысяч раз. На фоне звукоряда разворачиваются кадры боевых действий, изображены жертвы столкновений. Также в кадре показан флаг НКР. Музыканты также объявили о сборе средств для помощи жертвам обострившегося конфликта на территории Карабаха.

Боевые столкновения, в которых также гибнут мирные жители, в System of a Down назвали "преступлением против человечности". Музыканты подчеркнули, что собранные средства будут использованы для приобретения товаров первой необходимости и срочной помощи тем, кто пострадал в этой "серьезной войне".

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АрменияМузыканты о политикеНагорный Карабах
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры