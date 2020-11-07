Группа System of a Down выпустила песню в поддержку Карабаха

Как передает агентство, эти релизы стали первыми песнями, выпущенными группой за прошедшие 15 лет. Композиции выложены в открытый доступ на Youtube. Названия песен Protect the Land ("Защищать страну") и Genocidal Humanoidz ("Гуманоиды, совершающие геноцид") отсылают к конфликту между Арменией, Азербайджаном и войсками непризнанной Нагорно-Карабахской республики.



Клип, также подготовленный группой, был просмотрен уже 920 тысяч раз. На фоне звукоряда разворачиваются кадры боевых действий, изображены жертвы столкновений. Также в кадре показан флаг НКР. Музыканты также объявили о сборе средств для помощи жертвам обострившегося конфликта на территории Карабаха.

Боевые столкновения, в которых также гибнут мирные жители, в System of a Down назвали "преступлением против человечности". Музыканты подчеркнули, что собранные средства будут использованы для приобретения товаров первой необходимости и срочной помощи тем, кто пострадал в этой "серьезной войне".