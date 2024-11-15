Сын Эдуарда Артемьева рассказал о работе отца над музыкой к фильмам
Композитор Артемий Артемьев, сын советского и российского композитора Эдуарда Артемьева, в интервью «Газете.Ru» раскрыл подробности о создании музыки к известным фильмам, включая «Свой среди чужих, чужой среди своих» Никиты Михалкова.
По его словам, отец часто встречался с Михалковым для дружеских бесед, которые нередко перерастали в творческие эксперименты. Артемий отметил, что однажды, во время такой встречи, Эдуард сыграл мелодию на трубе, которую сначала забыл, но позже руки сами «вспомнили» музыку.
Артемий также рассказал, что работа с Андреем Тарковским шла по-другому. Режиссер считал, что музыка в фильмах не обязательна, поэтому Артемьеву приходилось работать с шумами и звуковыми эффектами. Он привел пример из фильма «Сталкер», где звук дрезины постепенно превращался в ритмическую звуковую картину.
Говоря о сотрудничестве с Андроном Кончаловским, Артемий подчеркнул, что отец часто сталкивался с трудностями, так как режиссер имел четкое представление о том, какая музыка ему нужна — например, Верди, Пуччини или Бах. Несмотря на это, взаимодействие с Кончаловским было не только сложным, но и интересным, передает «Радиоточка НСН».
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