Сын Эдуарда Артемьева рассказал о работе отца над музыкой к фильмам

Артемий также рассказал, что работа с Андреем Тарковским шла по-другому. Режиссер считал, что музыка в фильмах не обязательна, поэтому Артемьеву приходилось работать с шумами и звуковыми эффектами. Он привел пример из фильма «Сталкер», где звук дрезины постепенно превращался в ритмическую звуковую картину.

Говоря о сотрудничестве с Андроном Кончаловским, Артемий подчеркнул, что отец часто сталкивался с трудностями, так как режиссер имел четкое представление о том, какая музыка ему нужна — например, Верди, Пуччини или Бах. Несмотря на это, взаимодействие с Кончаловским было не только сложным, но и интересным, передает «Радиоточка НСН».