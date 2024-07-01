Редкие произведения Гараняна выйдут к юбилею композитора на виниле

Виниловая пластинка с редкими композициями Георгия Гараняна будет выпущена к 90-летнему юбилею композитора, сообщила ТАСС его вдова Нелли Закирова. По её словам, винил специально выбран, чтобы соответствовать тому времени, когда сочинялась эта музыка.

При этом композиции получат новое звучание за счёт исполнения и записи современными исполнителями. Георгий Гаранян - советский и российский джазовый, классический и эстрадный саксофонист, композитор, аранжировщик, дирижёр, художественный руководитель ряда музыкальных ансамблей, народный артист России.

Ведущей темой юбилейного диска стала мелодия из кинофильма «Руанская дева по прозвищу Пышка». Также на пластинке есть трехчастная пьеса «Дивертисмент», она была исполнена при жизни музыканта только один раз на джазовом фестивале в 1967 году. Вальс из фильма «Покровские ворота» записал оркестр «Виртуозы Москвы».

Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», фирма «Мелодия» выпустит пластинку осенью, а непосредственно к юбилею в свет выйдет цифровое издание. Георгий Гаранян родился 15 августа 1934 года в Москве, скончался — 11 января 2010 года в Краснодаре.

