Драпеко заступилась за обвиняемого в экстремизме артиста Шевчука
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре актриса Елена Драпеко заявила, что невозможно каждый раз заводить уголовные дела на артистов, которые сказали что-то, что не нравится другим.
Так она отреагировала на сообщения СМИ о том, что лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука собираются проверить по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» за произнесенную на концерте в Дубае речь о революции.
«Тому, кто обиделся на слова Юрия Шевчука, стоит почитать работы Карла Маркса. Давайте на него подадим в суд и еще на некоторых философов, у которых есть такие завиральные идеи», - сказала депутат в беседе с NEWS.ru.
Ранее Драпеко в разговоре с «Радиоточкой НСН» заявила, что искусство отражает все, что происходит в жизни, а в жизни люди и курят, и наркотики употребляют, но призывов в фильмах и песнях быть не должно.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru