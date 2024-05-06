Драпеко заступилась за обвиняемого в экстремизме артиста Шевчука

Так она отреагировала на сообщения СМИ о том, что лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука собираются проверить по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» за произнесенную на концерте в Дубае речь о революции.

«Тому, кто обиделся на слова Юрия Шевчука, стоит почитать работы Карла Маркса. Давайте на него подадим в суд и еще на некоторых философов, у которых есть такие завиральные идеи», - сказала депутат в беседе с NEWS.ru.

Ранее Драпеко в разговоре с «Радиоточкой НСН» заявила, что искусство отражает все, что происходит в жизни, а в жизни люди и курят, и наркотики употребляют, но призывов в фильмах и песнях быть не должно.

