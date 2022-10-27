«Мыслить сердцем»: Вокалистка LASCALA заявила, что цензура не мешает группе

Цензура группу LASCALA не коснулась, потому что наши песни о личных переживаниях, заявила в пресс-центре НСН вокалисты группы LASCALA Аня Грин.

«Если говорить о нашем творчестве, то я всегда пишу обтекаемо, чтобы любой человек мог найти в моих словах свой собственный смысл. Не могу сказать, что цензура нас коснулась, потому что мы пишем о самокопаниях, личных переживаниях. В нашей стране еще можно мыслить сердцем. Потому, думаю, цензура нам не грозит», - сказала Грин.

Осенью на столичных площадках латин-рок группа LASCALA отпразднует свое 10-летие. Зрителей ждет особенная программа - «10 лет фиесты» - главные хиты, большие премьеры. В копилке команды пять студийных альбомов, признание в России и странах СНГ.

Ранее Грин рассказала, что сейчас проходят съемки фильма о группе. Он будет включать в себе две версии концерта – акустическую и электрическую, а также художественные элементы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



