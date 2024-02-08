«Светлые и сильные!» Солистка «Мураками» о новом альбоме и юбилейном туре

«Новый альбом группы "Мураками" "The Best XX" - это большое количество прожитого и пережитого, это новое звучание, старые песни в интересных аранжировках. Это выбранные людьми и музыкантами, в том числе, песни, которые, на наш взгляд, отождествляют все творчество группы "Мураками" за эти 20 лет, которые нам исполнились. Некоторые песни поменялись совсем не сильно, а некоторые – до неузнаваемости. Что изменилось за эти годы? Группа "Мураками" - это, прежде всего, музыканты, коллектив. Каждый музыкант, который приходил или уходил, привносил что-то свое, а сейчас внутри нашего коллектива все очень светлое, доброе, сильное и, наверное, музыка стала такой же: уверенной, где-то немножко громкой, но позитивной», - сказала Диляра.

Она также рассказала о стартующем 10 февраля юбилейном туре, в ходе которого музыканты дадут более 40 концертов с середины февраля до конца апреля.



«До мая все расписано. Нами всеми было принято решение, что мы поедем в большой тур, каждый на это готов, каждый к этому стремился и об этом мечтал. Мы решили, что этот год будет настоящий, яркий, эмоциональный, будет очень много слушателей, мы будем общаться и знакомиться. Сейчас начнем с Иркутска, потом Владивосток, далее Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре – эти два города будут для меня открытием, я очень жду встречи с Хабаровском, крабы – это тоже моя любовь. Как выдержать такой темп? Самое главное, чтобы было три-четыре концерта, потом два дня отдыхаем. Но на самом деле, это все годы тренировок. Каждый год у нас новый тур, новые инфоповоды: либо мы выпускаем альбом, либо акустическая программа. Каждый раз у нас "нескончаемый тур" и нам это нравится», - заключила собеседница НСН.

Диляра Вагапова ранее рассказывала Telegram-каналу «Радиоточка НСН» о своем отношении к сериалу «Слово пацана», в центре сюжета которого молодежные группировки Казани в 1980-х годах.

