Музыкант и продюсер Евгений Горенбург умер в Екатеринбурге на 67-м год жизни в результате болезни, сообщил в соцсетях глава Свердловской области Денис Паслер. Горенбург был одним из основателей Свердловского рок-клуба. Самойлов заметил, что этот музыкант внес особый вклад в рок-культуру.

«Женя Горенбург, конечно, неотъемлемая часть уральское музыкальной культуры и рок-культуры. Его творчество совсем не вписывалось в то, что делали остальные уральские рокеры. Он был очень светлый, с какой-то "битловской" подачей в некотором смысле был белой вороной с точки зрения музыкального стиля группы. При этом Горенбург был ярчайшим деятелем рок-клуба, деятелем музыкальных процессов в Свердловске. Особенно велик вклад в музыкальные процессы в Свердловске после завершения рок-клуба. Его команда сделала абсолютно все события от малого до великого на Урале. Это маленькие бары музыкальные, небольшие музыкальные клубы, музыкальные фестивали с молодыми группами, наподобие "Старого Нового Рока" и шоу-кейс фестивали совсем для начинающих. Конечно, вершина всего этого – это "Уральская ночь музыки". Это уже большой уральский бренд, надеюсь, он продолжит жить», - сказал он.