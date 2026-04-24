Светлая отдушина: Лидер «Агаты Кристи» о вкладе Горенбурга в историю русского рока

Наивная «битловская» подача выделяла Евгения Горенбурга на фоне прочих музыкантов Свердловского рок-клуба, рассказал НСН Вадим Самойлов.

Евгений Горенбург был не просто талантливым музыкантом, но и ярчайшим деятелем музыкальных процессов в Свердловской области, а кроме того преданным другом, рассказал в беседе с НСН основатель и лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов.

Музыкант и продюсер Евгений Горенбург умер в Екатеринбурге на 67-м год жизни в результате болезни, сообщил в соцсетях глава Свердловской области Денис Паслер. Горенбург был одним из основателей Свердловского рок-клуба. Самойлов заметил, что этот музыкант внес особый вклад в рок-культуру.

«Женя Горенбург, конечно, неотъемлемая часть уральское музыкальной культуры и рок-культуры. Его творчество совсем не вписывалось в то, что делали остальные уральские рокеры. Он был очень светлый, с какой-то "битловской" подачей в некотором смысле был белой вороной с точки зрения музыкального стиля группы. При этом Горенбург был ярчайшим деятелем рок-клуба, деятелем музыкальных процессов в Свердловске. Особенно велик вклад в музыкальные процессы в Свердловске после завершения рок-клуба. Его команда сделала абсолютно все события от малого до великого на Урале. Это маленькие бары музыкальные, небольшие музыкальные клубы, музыкальные фестивали с молодыми группами, наподобие "Старого Нового Рока" и шоу-кейс фестивали совсем для начинающих. Конечно, вершина всего этого – это "Уральская ночь музыки". Это уже большой уральский бренд, надеюсь, он продолжит жить», - сказал он.

Собеседник НСН добавил, что Горенбург также запомнится светлыми и наивными песнями.

«Он, обладая мощными, достаточно жесткими организационными качествами, при этом в глубине души оставался юным парнем, который сочинял светлые песни о любви, верности, о каком-то огне юношеском. Его музыка, такая светлая и наивная, рок-н-ролльная, была какой-то отдушиной. Мы все, конечно, будем помнить и любить. Я с ним спел, наверное, последним. Вместе мы спели на фестивале в день рождения Свердловского рок-клуба. Я не забуду это выступление никогда, потому что я понимал, что происходит. Светлая память хорошему другу. Он был отличным, очень преданным другом», - уточнил Самойлов.

Горенбург родился 13 января 1960 года в Свердловске (Екатеринбурге). В 1983 году он окончил Свердловский мединститут, работал врачом-терапевтом. В 1987 году музыкант организовал рок-группу «Топ». Презентация их записи «Школьный альбом» в 2000 году дала толчок фестивалю «Старый новый рок», который в дальнейшем проходил в Екатеринбурге ежегодно до 2020 года. Это событие помогло в продвижении многих местных групп, напоминает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
