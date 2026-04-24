Россиянам объяснили, как накопить миллион рублей

Россиянину, который хочет накопить миллион рублей, потребуется дисциплина и сила воли. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил кандидат экономических наук Владимир Григорьев.

Он отметил, что ключевой принцип — регулярно откладывать часть любого дохода, будь то зарплата или аванс, и не хранить эти деньги «под рукой», а размещать их на банковском счете. По его словам, для этого подойдут пополняемые вклады, где, несмотря на более низкие ставки по сравнению со срочными, начисляются проценты.