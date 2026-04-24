Россиянам объяснили, как накопить миллион рублей
Россиянину, который хочет накопить миллион рублей, потребуется дисциплина и сила воли. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил кандидат экономических наук Владимир Григорьев.
Он отметил, что ключевой принцип — регулярно откладывать часть любого дохода, будь то зарплата или аванс, и не хранить эти деньги «под рукой», а размещать их на банковском счете. По его словам, для этого подойдут пополняемые вклады, где, несмотря на более низкие ставки по сравнению со срочными, начисляются проценты.
Экономист также рекомендовал заранее рассчитать обязательные ежемесячные расходы и заложить резерв на непредвиденные траты, а оставшиеся средства направлять в накопления. При этом он подчеркнул важность последовательности, поскольку на этом пути неизбежны соблазны потратить уже отложенные деньги.
Григорьев добавил, что на начальном этапе лучше ограничиться банковскими инструментами. Когда сумма накоплений достигает сотен тысяч рублей, часть средств можно направить в другие активы, такие как облигации и драгоценные металлы, передает «Радиоточка НСН».
