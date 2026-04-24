Мелони выступила против приглашения Путина на саммит G20 в США

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони раскритиковала идею пригласить президента России Владимира Путина на саммит G20 в США, заявив, что сейчас следует требовать шагов от Москвы, а не идти ей навстречу. Об этом сообщает агентство Ansa.

По словам главы итальянского правительства, в текущей ситуации приоритетом должно быть давление на Россию. Она также отметила, что не общалась с президентом США Дональдом Трампом с прошлой недели.