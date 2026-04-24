Мелони выступила против приглашения Путина на саммит G20 в США
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони раскритиковала идею пригласить президента России Владимира Путина на саммит G20 в США, заявив, что сейчас следует требовать шагов от Москвы, а не идти ей навстречу. Об этом сообщает агентство Ansa.
По словам главы итальянского правительства, в текущей ситуации приоритетом должно быть давление на Россию. Она также отметила, что не общалась с президентом США Дональдом Трампом с прошлой недели.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что американская сторона рассматривает возможность пригласить российского лидера на саммит G20, который пройдет в декабре на курорте «Дорал» во Флориде.
Сам Трамп при этом заявлял, что не направлял приглашения, однако допустил, что участие Путина могло бы быть полезным. В МИД России также подтверждали, что страна рассматривается как участник саммита, но окончательное решение пока не принято, передает «Радиоточка НСН».
