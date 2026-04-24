Стоматолог предупредил о скрытых рисках при установке пломбы

Ошибки при пломбировании зубов могут привести к серьезным осложнениям — от повторного кариеса до необходимости лечения каналов. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал стоматолог Генрик Антонян.

По его словам, пациенты часто оценивают качество пломбы только по внешнему виду, однако ключевые проблемы возникают на этапе лечения. Нарушение герметичности между пломбой и тканями зуба может привести к проникновению бактерий и развитию воспаления, даже если работа выглядит аккуратно.