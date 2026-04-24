Стоматолог предупредил о скрытых рисках при установке пломбы
Ошибки при пломбировании зубов могут привести к серьезным осложнениям — от повторного кариеса до необходимости лечения каналов. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал стоматолог Генрик Антонян.
По его словам, пациенты часто оценивают качество пломбы только по внешнему виду, однако ключевые проблемы возникают на этапе лечения. Нарушение герметичности между пломбой и тканями зуба может привести к проникновению бактерий и развитию воспаления, даже если работа выглядит аккуратно.
Еще одной распространенной причиной осложнений является неполное удаление кариеса. В таких случаях разрушение зуба продолжается уже под пломбой и может долго не проявляться симптомами, пока не возникает воспаление нерва.
Также значение имеет точность восстановления формы зуба. Ошибки могут вызывать застревание пищи, перегрузку при жевании и проблемы с деснами. Врач отметил, что использование микроскопа снижает риск таких последствий, а большинство осложнений связано не с новыми заболеваниями, а с недочетами на этапе лечения, передает «Радиоточка НСН».
