Поиски туристов после лавины в Бурятии приостановили до утра

Поисково-спасательные работы после схода лавины в Бурятии приостановлены до наступления светлого времени суток из-за сложных погодных условий и рельефа. Об этом сообщает региональное МЧС.

По данным ведомства, спасатели обнаружили трех туристов из группы, попавшей под лавину. Они получили травмы. Также найдено тело еще одного участника.

В МЧС уточнили, что продолжить операцию в ночное время невозможно из-за неблагоприятной обстановки.

Работы планируется возобновить утром, когда условия позволят безопасно продолжить поиск, передает «Радиоточка НСН».

