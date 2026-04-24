Поиски туристов после лавины в Бурятии приостановили до утра
24 апреля 202621:58
Поисково-спасательные работы после схода лавины в Бурятии приостановлены до наступления светлого времени суток из-за сложных погодных условий и рельефа. Об этом сообщает региональное МЧС.
По данным ведомства, спасатели обнаружили трех туристов из группы, попавшей под лавину. Они получили травмы. Также найдено тело еще одного участника.
В МЧС уточнили, что продолжить операцию в ночное время невозможно из-за неблагоприятной обстановки.
Работы планируется возобновить утром, когда условия позволят безопасно продолжить поиск, передает «Радиоточка НСН».
