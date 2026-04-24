Поиски туристов после лавины в Бурятии приостановили до утра

Поисково-спасательные работы после схода лавины в Бурятии приостановлены до наступления светлого времени суток из-за сложных погодных условий и рельефа. Об этом сообщает региональное МЧС.

По данным ведомства, спасатели обнаружили трех туристов из группы, попавшей под лавину. Они получили травмы. Также найдено тело еще одного участника.