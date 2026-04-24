Топ-менеджеров «Эксмо» проверяют по делу об экстремизме

Следственные органы проверяют топ-менеджеров издательства «Эксмо» на причастность к экстремистской деятельности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, фигурантов проверяют на возможное участие в организации или деятельности экстремистской организации. Предварительно установлено, что руководство могло быть осведомлено о включении отдельных авторов и их произведений в список запрещенных и с учетом этого выстраивать продажи.

Ранее в пресс-службе «Эксмо» сообщили, что генеральный директор издательства Евгений Капьев и еще трое сотрудников были доставлены в Следственный комитет для допроса в рамках уголовного дела.

Дело связано с распространением книг издательства Popcorn Books, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭкстремизмСледственный Комитет

Горячие новости

Все новости

партнеры