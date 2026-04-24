Топ-менеджеров «Эксмо» проверяют по делу об экстремизме
Следственные органы проверяют топ-менеджеров издательства «Эксмо» на причастность к экстремистской деятельности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По его словам, фигурантов проверяют на возможное участие в организации или деятельности экстремистской организации. Предварительно установлено, что руководство могло быть осведомлено о включении отдельных авторов и их произведений в список запрещенных и с учетом этого выстраивать продажи.
Ранее в пресс-службе «Эксмо» сообщили, что генеральный директор издательства Евгений Капьев и еще трое сотрудников были доставлены в Следственный комитет для допроса в рамках уголовного дела.
Дело связано с распространением книг издательства Popcorn Books, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Топ-менеджеров «Эксмо» проверяют по делу об экстремизме
- Мелони выступила против приглашения Путина на саммит G20 в США
- Коллекционеры разочаровались покупкой игрока ФК «Зенит»
- Поиски туристов после лавины в Бурятии приостановили до утра
- «И шорты, и мини-юбки»: Как отличается культура дресс-кода России и Японии
- Назван самый выгодный способ исправить зрение
- Светлая отдушина: Лидер «Агаты Кристи» о вкладе Горенбурга в историю русского рока
- Стоматолог предупредил о скрытых рисках при установке пломбы
- «Абсолютнейший перебор»: Лукьяненко осудил цензуру в русской классике
- Россиянам объяснили, как накопить миллион рублей