Топ-менеджеров «Эксмо» проверяют по делу об экстремизме

Следственные органы проверяют топ-менеджеров издательства «Эксмо» на причастность к экстремистской деятельности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, фигурантов проверяют на возможное участие в организации или деятельности экстремистской организации. Предварительно установлено, что руководство могло быть осведомлено о включении отдельных авторов и их произведений в список запрещенных и с учетом этого выстраивать продажи.