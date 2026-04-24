Коллекционеры разочаровались покупкой игрока ФК «Зенит»
Футболист не получит выгоду с произведений искусства, заявила НСН Ольга Попова, а Михаил Миндлин не удивился сумме за хорошую картину.
Миллион рублей — это недостаточно для того, чтобы считаться серьезной ценой за произведение искусства, рассказал директор Музея имени Андрея Рублева, специалист в области архитектуры и искусства Михаил Миндлин в беседе с НСН.
Футболист петербургского «Зенита» Игорь Дивеев рассказал, что купил картину художника Эрнста Неизвестного за миллион рублей. Его слова передает Sport24. Миндлин не удивился такой цене.
«Миллион рублей — это не какая-то из рода вон выходящая цена за оригинальное произведение известного автора. Ну, а насколько она соответствует его рыночной стоимости, я просто, к сожалению, не могу вам ответить. это такая форма, одна из форм инвестиций. Он же купил не просто понравившееся ему произведение, а произведение широко известного в стране автора», — отметил он.
В свою очередь, коллекционер и основательница аукционного дома «АукциON» в Москве Ольга Попова усомнилась в разговоре с НСН, что покупка что-либо принесет Дивееву.
«Мне кажется, что футболисты ничем не отличаются от юристов. Это отличный прецедент. Их не так много в нашем окружении покупателей. Цена любой картины зависит от цены покупки, периода работы художника, а также от времени, когда захотите продать. Юбилейные даты здесь не играют большой роли, но возникает временный интерес, когда на рынок выносится больше работ, чем обычно», — указала она.
Ранее теоретик современного искусства Павел Пепперштейн объяснил НСН, как отличить оригинальную картину от подделки.
