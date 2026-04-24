Коллекционеры разочаровались покупкой игрока ФК «Зенит»

Футболист не получит выгоду с произведений искусства, заявила НСН Ольга Попова, а Михаил Миндлин не удивился сумме за хорошую картину.

Миллион рублей — это недостаточно для того, чтобы считаться серьезной ценой за произведение искусства, рассказал директор Музея имени Андрея Рублева, специалист в области архитектуры и искусства Михаил Миндлин в беседе с НСН.

Футболист петербургского «Зенита» Игорь Дивеев рассказал, что купил картину художника Эрнста Неизвестного за миллион рублей. Его слова передает Sport24. Миндлин не удивился такой цене.

Коллекционерам картин рассказали, как не нарваться на подделку
«Миллион рублей — это не какая-то из рода вон выходящая цена за оригинальное произведение известного автора. Ну, а насколько она соответствует его рыночной стоимости, я просто, к сожалению, не могу вам ответить. это такая форма, одна из форм инвестиций. Он же купил не просто понравившееся ему произведение, а произведение широко известного в стране автора», — отметил он.

В свою очередь, коллекционер и основательница аукционного дома «АукциON» в Москве Ольга Попова усомнилась в разговоре с НСН, что покупка что-либо принесет Дивееву.

«Мне кажется, что футболисты ничем не отличаются от юристов. Это отличный прецедент. Их не так много в нашем окружении покупателей. Цена любой картины зависит от цены покупки, периода работы художника, а также от времени, когда захотите продать. Юбилейные даты здесь не играют большой роли, но возникает временный интерес, когда на рынок выносится больше работ, чем обычно», — указала она.

Ранее теоретик современного искусства Павел Пепперштейн объяснил НСН, как отличить оригинальную картину от подделки.

ФОТО: ТАСС / Анна Майорова / URA.RU
