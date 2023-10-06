Светлана Лобода проиграла суд автору хита «К чёрту любовь» Олегу Влади
Певица Светлана Лобода проиграла суд автору хита "К чёрту любовь" Олегу Влади, пишет Telegram-канал Shot.
Композитору не понравилось, что его певица исполнила его песню на концерте в 2020 году и не упомянула автора. Тогда Влади подал в суд на Лободу и онлайн-кинотеатр, где было опубликовано видео выступления. Композитор хотел получить полмиллиона рублей в качестве моральной компенсации.
Однако суд удовлетворил его иск лишь частично: 50 тысяч рублей моральной компенсации и 12 тысяч рублей - госпошлины. Концерт с платформы обещали удалить.
Ранее российские власти на 50 лет запретили въезд на территорию России Светлане Лободе, Алексею Потапенко и Анастасий Каменских (Потап и Настя), а также Андрею Данилко (Верка Сердючка), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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