Лобода попала в литовский список нежелательных лиц

«После консультации с нашими украинскими партнерами мы добавляем певицу в список персон нон грата», — сообщила она.

Ранее литовские журналисты сделали репортаж о гастролях исполнительницы. Они рассказали, что певицы планирует выступить в нескольких городах Литвы. После этого в республике подняли вопрос о внесении Лободы в список нежелательных лиц. Певица живет в Латвии.

Ранее российские власти на 50 лет запретили въезд на территорию России Светлане Лободе, Алексею Потапенко и Анастасий Каменских (Потап и Настя), а также Андрею Данилко (Верка Сердючка), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

