Лобода попала в литовский список нежелательных лиц
Власти Литвы включили украинскую певицу Светлану Лободу в перечень нежелательных в стране лиц, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря МИД республики Паулину Левицкайте.
«После консультации с нашими украинскими партнерами мы добавляем певицу в список персон нон грата», — сообщила она.
Ранее литовские журналисты сделали репортаж о гастролях исполнительницы. Они рассказали, что певицы планирует выступить в нескольких городах Литвы. После этого в республике подняли вопрос о внесении Лободы в список нежелательных лиц. Певица живет в Латвии.
Ранее российские власти на 50 лет запретили въезд на территорию России Светлане Лободе, Алексею Потапенко и Анастасий Каменских (Потап и Настя), а также Андрею Данилко (Верка Сердючка), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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