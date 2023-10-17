Светлана Лобода исполнила русские песни на корпоративе в Дубае

Отмечается, что артистка исполнила на русском языке песни «Пуля-дура», «К черту любовь», композицию певца Валерия Меладзе «Текила-любовь» и другие. Лобода выступала на дне рождении некой Кристины в отеле Bvlgari.

Стоит отметить, что Лобода уехала на Украину сразу после начала спецоперации. Певица активно критиковала российские власти в своих соцсетях и выражала поддержку ВСУ.

Ранее российские власти на 50 лет запретили въезд на территорию России Светлане Лободе, Алексею Потапенко и Анастасий Каменских (Потап и Настя), а также Андрею Данилко (Верка Сердючка), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

