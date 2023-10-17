Светлана Лобода исполнила русские песни на корпоративе в Дубае
Украинская певица Светлана Лобода выступила на корпоративе в Дубае, где исполнила песни на русском языке, пишет Telegram-канал «Неопра, блин!».
Отмечается, что артистка исполнила на русском языке песни «Пуля-дура», «К черту любовь», композицию певца Валерия Меладзе «Текила-любовь» и другие. Лобода выступала на дне рождении некой Кристины в отеле Bvlgari.
Стоит отметить, что Лобода уехала на Украину сразу после начала спецоперации. Певица активно критиковала российские власти в своих соцсетях и выражала поддержку ВСУ.
Ранее российские власти на 50 лет запретили въезд на территорию России Светлане Лободе, Алексею Потапенко и Анастасий Каменских (Потап и Настя), а также Андрею Данилко (Верка Сердючка), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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