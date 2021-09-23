«Градус неуважения». Организаторы «Чернозёма» возмущены отменой фестиваля
Местная администрация не приняла в расчет беспрецедентные для региона меры безопасности на массовом мероприятии, заявил Евгений Хамин.
Отказ в проведении фестиваля никак не связан с ограничениями, вызванными пандемией COVID-19, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» инвестор и руководитель отмененного сегодня фестиваля «Чернозём» Евгений Хамин.
«Очевидно, что причина не в ковиде. "Чернозём" - это 7 тысяч зрителей в открытом поле площадью 45 тысяч квадратных метров на свежем воздухе, две сцены и все предпринятые меры. Для сравнения, суточный трафик в общественном транспорте составляет 600 тысяч в закрытых автобусах без проветривания и ПЦР-теста. Поэтому перенос "Чернозёма" с количеством в 100 раз меньше, чем в автобусах ежедневно, это не антиковидная мера для людей – это мера высокого градуса неуважения к людям ради "кресла"», - объяснил бизнесмен.
По словам инвестора, организаторы фестиваля всё время подготовки поддерживали связь с руководством Воронежской области.
«Как только выдвигались новые требования и рекомендации, мы сразу принимали их в работу и выполняли в полном объеме. 31 августа администрация Яменского поселения Рамонского района выдала нам документ о согласовании<...>. Мы знаем что губернатор поддерживал проведение фестиваля, но он в отпуске, поэтому заседание оперштаба 22 сентября прошло под руководством первого зампреда правительства области Виталия Шабалатова. И в 17:44 этого дня на электронную почту пришло уведомление об отзыве ранее выданного согласования мероприятия. Хочу подтвердить, что у нас отличный губернатор, он сделал максимум от него зависящий, чтобы провести фестиваль. Спасибо. Администрация не однородна. На всех фронтах победить не удалось», - подчеркнул Хамин.
Руководитель фестиваля заявил, что целью фестиваля было возвращение к полноценной жизни в реалиях пандемии.
«Мы предложили беспрецедентные для нашего региона меры безопасности на массовом мероприятии - настолько, что лидер группы "Алиса" Константин Кинчев безоговорочно отказался участвовать. Мы пригласили лучшую в стране лицензированную медицинскую лабораторию и организовали пункты бесплатного экспресс-тестирования на COVID-19. Мы хотели провести первое образцово-показательное в плане эпидемиологической безопасности мероприятие, чтобы показать, что жизнь не остановилась и что мы можем безопасно жить и работать в новой реальности», - заключил собеседник НСН.
Рок-музыкант, лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» осудил отмену фестивалей за сутки до начала.
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