Сюткин, Хавтан и Кортнев исполнят лучшие песни «Старого приятеля»
Группа «Старый приятель» вместо празднования юбилея коллектива, помянет лидера команды Александра Зарецкого. Концерт памяти музыканта состоится 10 июня в Москве. Изначально в эту дату музыканты планировали отметить 25-летие «Старого приятеля».
В концерте примут участие друзья коллектива Алексей Кортнев, Валерий Сюткин, Александр Иванов, Евгений Хавтан, Евгений Маргулис, Сергей Галанин, Ромарио и многие другие.
Как рассказали в группе, все вырученные средства с концерта пойдут семье Александра Зарецкого.
Лидер «Старого приятеля» скончался в конце марта от осложнений после коронавируса. У Зарецкого остались жена, сын и пожилые родители.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,7 млн+8 589 / сут.
Умерли
106 тыс.+346 / сут.
Выздоровели
4,3 млн+6 818 / сут.
- МВД РФ предупредило о риске заразиться COVID-19 на несогласованных акциях
- Стало известно число прошедших полную вакцинацию россиян
- ФСИН перевела Навального в больницу для осужденных
- Минфин отложит строительство 25 мусорных заводов в стране
- Дерипаска обвинил Росстат в занижении числа бедных россиян
- Роспотребнадзор сообщил о формировании двух российских штаммов COVID-19
- Володин напомнил США о судьбах Ассанжа и Сноудена
- ФСБ изъяло 222 ствола во время рейда против подпольных оружейников
- Газета Yeni Safak удалила статью об одобрении Турцией производства «Спутника V»
- Туристический поток в Краснодарский край вырос на 15%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru