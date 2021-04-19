Сюткин, Хавтан и Кортнев исполнят лучшие песни «Старого приятеля»

Группа «Старый приятель» вместо празднования юбилея коллектива, помянет лидера команды Александра Зарецкого. Концерт памяти музыканта состоится 10 июня в Москве. Изначально в эту дату музыканты планировали отметить 25-летие «Старого приятеля».

В концерте примут участие друзья коллектива Алексей Кортнев, Валерий Сюткин, Александр Иванов, Евгений Хавтан, Евгений Маргулис, Сергей Галанин, Ромарио и многие другие.

Как рассказали в группе, все вырученные средства с концерта пойдут семье Александра Зарецкого.

Лидер «Старого приятеля» скончался в конце марта от осложнений после коронавируса. У Зарецкого остались жена, сын и пожилые родители.

