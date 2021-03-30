Трогательно-грустный «Старый приятель». На «НАШЕм Радио» вспоминают Александра Зарецкого

28 марта не стало Александра Зарецкого - лидера группы «Старый приятель». Музыкант недавно переболел коронавирусной инфекцией, но вскоре у него начались осложнения. Артист перенес инфаркт, впал в кому и был госпитализирован. Медики оказались бессильны. Александр Зарецкий скончался на 54-м году жизни.

Группа «Старый приятель» известна своими хитами «Не плачь», «Школьная любовь» и «Новый день календаря», а также выступлениями на фестивале «НАШЕСТВИЕ» и в эфире «НАШЕго Радио».

Программный директор «НАШЕго Радио» Анастасия Рогожникова в интервью НСН рассказала, как познакомилась с Александром Зарецким.

«Познакомилась с Сашей, наверно в году 2006, когда он принес новый музыкальный материал на радио. Я его увидела и подумала: «О, какой прикольный, носатенький такой». И с тех пор мы как-то задружились, как-то по-человечески сошлись. Какое-то время я помогала ему, как PR-директор. У него появился потрясающий альбом, мы делали фотосессии, куча материалов вышла в прессе. Он в тот момент заметно оживился, потому что, видимо, какой-то спад у него был до этого, потом такой подъем, и концерты появились, и на НАШЕСТВИИ группа выступала. Потом сложилось так, что мы немножечко разошлись, но всегда оставались в поле зрения друг друга. Он тот человек, с которым я могла не разговаривать месяц, но при встрече полное ощущение, что мы расстались вчера», - поделилась она.

О смерти Александра Зарецкого стало известно вечером 29 марта. В социальных сетях рок-музыкантов и их менеджеров стали появляться фотографии музыканта, соболезнования, воспоминания о музыканте. Печальное известие шокировало рок-сообщество. Но все вспоминают об Александре Зарецком с большой теплотой. Свою историю об артисте рассказала НСН и Анастасия Рогожникова.

«В каком-то, наверно, 2008 году, я говорю Саше: пойдем со мной на концерт «Короля и Шута» в Зеленый Театр. Я познакомлю тебя с Мишей (Михаил «Горшок» Горшенев, лидер группы «Король и Шут». - Прим. НСН), посмотришь на атмосферу, на публику. Мы пришли в гримерку, а на том концерте то ли на разогреве была группа «Бригадный подряд», то ли просто Конвисер оказался там (Александр Конвисер - солист панк-группы «Бригадный подряд» с 1992 по 2009 год. - Прим. НСН), точно уже не помню. Нам на встречу идет Конвисер, он видит Зарецкого и начинает петь: «Так придумай для себя новый день календаря». Тут Саша уже офигел, Горшок стоял, на них смотрел и ничего не понимал. И Конвисер крикнул Зарецкому: «Да, Саня! Это же ты, «Старый приятель»! И с тех пор, насколько мне известно, они очень подружились, ездили к друг другу в гости: Сашка мотался в Питер, Конвисер – в Москву. По-моему это очень показательная история о Саше», - заключила Рогожникова.

В начале декабря 2020 года группа выпустила новый альбом «Время», в него вошло 13 песен. Представляя пластинку, коллектив написал в своих соцсетях: «Очень хотелось передать всем немного тепла, надежды и любви в этот непростой год».

По словам Анастасии Рогожниковой, эта работа Александра Зарецкого получилась «светло-светло грустной», отвечающей настроению автора. «У Сашки было всегда такое трогательно-грустное настроение», - добавила она.

25 марта группа «Старый приятель» большим концертом в Москве планировала отметить свое 25-летие, но концерт пришлось перенести на 10 июня в связи с болезнью Александра Зарецкого.

