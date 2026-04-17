«ИИ против налогов!»: Музыкальные лейблы опровергли падение рынка
Налоговая реформа не стала чрезмерно обременительной для музыкальной индустрии, при этом существенную экономию дает ИИ, сказал в эфире НСН Антон Пронин, а Алексей Козин отметил, что «не жалуется».
У российских музыкальных лейблов нет проблем из-за роста налогов и гонораров артистов, заявили в интервью НСН глава музыкального лейбла «Navigator Records» Алексей Козин и основатель лейбла True Music Антон Пронин.
Издание «Коммерсантъ» ранее сообщило, что из-за повышение базовой ставки налога на прибыль до 25% и роста финансовых запросов артистов рост выручки российских лейблов сократился, а у некоторых компаний падает по сравнению с прошлым годом. Пронин заверил, что стагнации нет и рынок растет.
«В нашем пока небольшом лейбле рост доходов не замедлился. Возможно, у нас нет звездных больших артистов, которые начали просить большие авансовые платежи, но по рынку я о какой-то серьезной тенденции не слышал. Налоговая реформа, безусловно, внесла свои коррективы, дополнительная нагрузка появилась, но я не считаю ее чрезмерно обременительной и подвергающей каким-то реальным рискам наш музыкальный бизнес, стриминговый, концертный. У нас пока все хорошо, мы с оптимизмом смотрим на рынок. Возможно, он не так бурно будет продолжать расти, как в последние три года, на 30-40% в год, но рост все равно есть. Я бы не назвал это даже стагнацией. Рынок, может быть, медленнее, но продолжает расти», - подчеркнул он.
При этом Пронин указал, что использование ИИ помогает лейблам существенно экономить.
«Есть негативные, усложняющие факторы: налоговая реформа, возможно, увеличившиеся запросы больших артистов, но при этом не нужно забывать, что есть ИИ, который мы в компании, например, очень активно используем. Это наоборот экономия, в том числе, на рабочую силу, в ускорении скорости бизнес-процессов, которые раньше занимали большое количество времени в части, связанной с аналитикой и аудитом. Если говорить о графическом дизайне и так далее, эти сферы сейчас в затратной части начинают очень сильно дешеветь, потому что тот же самый искусственный интеллект всем нам сильно помогает в этой истории», - подчеркнул он.
Со своей стороны, Алексей Козин также опроверг информацию о проблемах лейблов.
«Нет, я не могу пожаловаться на такие проблемы. Требования артистов также существенно не повысились», - сказал собеседник НСН.
Ранее сообщалось. Что лейбл рэпера Гуфа заработал в 2025 году 563 млн рублей на прощальном туре, при этом чистая прибыль составила 39 млн рублей, отмечает «Радиоточка НСН».
