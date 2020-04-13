Сурганова не боится здороваться и обниматься

Как и большинство россиян, Светлана Сурганова находится в режиме самоизоляции из-за пандемии коронавируса. В эфире НСН она рассказала, что в освободившееся время он играет на гитаре все свои старые песни и выкладывает их в сеть.

«Как таковой самоизоляции у меня нет - я поняла, что этот период для меня идеальное время. Я как интроверт, честно говоря, счастлива тому, что я спокойно теперь доезжаю от Всеволожска до канала Грибоедова и это у меня занимает в 2 раза меньше времени, так как город пустой. Я любуюсь им ночным, утренним... я чувствую себя хозяином города и мне доставляет это невероятное удовольствие. Моя самоизоляция – это мои каждодневные выезды на нашу новую студию, где мы с коллективом в дальнейшем будем репетировать, творить, записывать наши альбомы. Я живу в обычном, привычном мне режиме. Моя самоизоляция ничего не изменила. Я как мыла руки с мылом, так и мою, я как переодевала каждый день белье, так и переодеваю всю жизнь. Я никакой паники не вижу и меня даже стали удивлять люди, которые перестали здороваться за руку, целоваться при встрече, так как чего-то боятся, ну и ладно это их выбор, можно обойтись и воздушными поцелуями. У меня рукопожатия и объятия происходят каждый день, но это с моими музыкантами, с которыми я работаю каждый день в студии и количество рукопожатий из-за карантина у меня не уменьшилось» - рассказала Светлана Сурганова.