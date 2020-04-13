Сурганова не боится здороваться и обниматься
В эфире НСН Светлана Сурганова рассказала, что даже в условиях самоизоляции продолжает активно работать и репетировать.
Как и большинство россиян, Светлана Сурганова находится в режиме самоизоляции из-за пандемии коронавируса. В эфире НСН она рассказала, что в освободившееся время он играет на гитаре все свои старые песни и выкладывает их в сеть.
«Как таковой самоизоляции у меня нет - я поняла, что этот период для меня идеальное время. Я как интроверт, честно говоря, счастлива тому, что я спокойно теперь доезжаю от Всеволожска до канала Грибоедова и это у меня занимает в 2 раза меньше времени, так как город пустой. Я любуюсь им ночным, утренним... я чувствую себя хозяином города и мне доставляет это невероятное удовольствие. Моя самоизоляция – это мои каждодневные выезды на нашу новую студию, где мы с коллективом в дальнейшем будем репетировать, творить, записывать наши альбомы. Я живу в обычном, привычном мне режиме. Моя самоизоляция ничего не изменила. Я как мыла руки с мылом, так и мою, я как переодевала каждый день белье, так и переодеваю всю жизнь. Я никакой паники не вижу и меня даже стали удивлять люди, которые перестали здороваться за руку, целоваться при встрече, так как чего-то боятся, ну и ладно это их выбор, можно обойтись и воздушными поцелуями. У меня рукопожатия и объятия происходят каждый день, но это с моими музыкантами, с которыми я работаю каждый день в студии и количество рукопожатий из-за карантина у меня не уменьшилось» - рассказала Светлана Сурганова.
На вопрос о творческих планах группы, Светлана рассказала, что сейчас готовит большой онлайн концерт.
«26 апреля, в день рождения нашего коллектива «Сурганова и оркестр», мы готовим онлайн концерт как раз из наше новой студии. Я планирую позвать небольшое количество друзей, тех кто не боится карантина» - рассказала она.
Также в эфире НСН, Светлана дала свой совет, как скоротать время в период своей самоизоляции.
«Единственное что могла бы посоветовать сейчас людям в самоизоляции, по мимо тех замечательных книг, что они уже прочли, обязательно прочитать роман Евгения Водолазкина «Лавр» и тогда люди поймут, что нынешняя самоизоляция это брызги в памперс, такая мелочь и прекрасное время, чтобы подумать о многих важных вещах», - сказала она.
Ранее в эфире НСН лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин рассказал, что во время самоизоляции вспоминает старые песни и поет их для поклонников онлайн.
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