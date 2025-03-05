8 Марта в 2025 году: Как россияне отметят главный женский день
В 2025 году Международный женский день выпадает на субботу. Традиционным подарком считаются тюльпаны, которые за год подорожали на 25%. Мужчины готовы потратить 6200 рублей на подарки и 5000 рублей на букеты, а женщины – десятки тысяч рублей на концерты Лепса и рэпера Macan.
Приближается Международный женский день, который уже традиционно стал главным весенним праздником. В 2025 году 8 марта выпадает на субботу, дополнительный выходной в этот раз не предусмотрен, но мужская часть населения уже приступила к подготовке сюрпризов.
НСН рассказывает, во сколько обойдутся подарки прекрасной половине человечества, куда сходить в самый весенний день, а также, почему именно 8 марта женщины получают столько тюльпанов и комплиментов.
ИСТОРИЧЕСКИ СЛОЖИЛОСЬ
Восьмой день марта еще в Древнем Риме считался праздничным днем, женщины в этот день получали подарки от мужей. Но смысловую нагрузку праздник приобрел гораздо позже – в США в 1857 году.
Условным началом истории именно Международного женского дня считается 8 марта 1857 года. В этот день в Нью-Йорке состоялся «марш пустых кастрюль», организованный женщинами, трудящимися в текстильной промышленности. Это первый случай открытой борьбы женщин за свои права. Второй масштабный женский марш состоялся там же в 1908 году.
Подобные настроения добрались до женщин по всему миру и начали объединять неравнодушных. Так, немецкую революционерку Клару Цеткин по-особенному вдохновили эти события. Ее активная деятельность привела к тому, что в 1910 году в Копенгагене прошла Международная конференция трудящихся женщин, где участвовали около 100 представительниц из 17 стран мира. Тот год стал знаковым для «весеннего» праздника.
Это событие освещала почти вся западная пресса. Именно Клара Цеткин предложила установить официальный Международный женский день. Она считала, что праздник должен закрепиться в мировой истории как символ борьбы за равенство женщин.
Впервые Международный женский день прошел 19 марта 1911 года в ряде стран: Германии, Швейцарии, Австрии и Дании. Затем в 1914 году восемь стран одновременно провели Международный женский день 8 марта. После этого традиция проведения праздника 8 марта стала укрепляться повсеместно.
В Российской империи 8 марта 1917 года в Петрограде прошла крупная демонстрация – Женская манифестация, которая положила начало дальнейшей революции. Позже, в 1921 году праздник будет учрежден именно в эту дату в честь всех женщин, участвовавших в революции. А в 1965 году уже при СССР 8 марта официально перенесено в категорию праздничных нерабочих дней. Советский опыт передался и дальше, сегодня Россия широко празднует женский день, в этом году праздник будет отмечаться в субботу.
28 ноября 1978 года Организация Объединенных Наций (ООН) по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) на 20-й сессии Генеральной конференции резолюцией предложила отмечать 8 марта как Международный женский день.
В настоящее время 8 марта для большинства утратило первоначальное значение и превратилось в весенний праздник всех женщин. Этот день является нерабочим во всех странах бывшего СССР, за исключением Латвии, Литвы и Эстонии. Также этот день нерабочий в Монголии, Вьетнаме, на Кубе и некоторых других странах. В Китае 8 марта для женщин действует укороченный рабочий день.
В Германии, например, 8 марта сделали выходным днем только в Берлине — и то лишь с 2019 года. Для остальной страны такого праздника не существует. Такая же ситуация сложилась во Франции и Великобритании. В Америке весь март считается месяцем истории женщин, эта страна считается «родителем» женского движения.
ПОДАРКИ: ВМЕСТО ТЫСЯЧИ СЛОВ
Хорошими подарками на 8 Марта российские женщины считают:
· деньги (54%)
· цветы и конфеты (38%)
· парфюм и косметику (30%)
· ноутбук или смартфон (22%)
· ювелирные изделия (21%).
Такие данные приводит исследование ЮMoney. А самыми неуместными подарками дамы сочли сувениры и нижнее белье. Мужчин тоже спросили, что они собираются дарить любимым женщинам. Оказалось, что 64% выбирают в этот день цветы, а 38% - теплые слова.
В этом году 63% мужчин и 59% женщин планируют делать подарки на 8 Марта. Женщины планируют потратить в среднем 4200 рублей на подарки и 2600 рублей на цветы. Мужчины же закладывают более существенный бюджет: 6200 рублей на подарки и 5000 рублей на букеты, говорится в исследовании SuperJob.
Москва — традиционный лидер по расходам: 6700 рублей на подарки и 4700 рублей на цветы. Санкт-Петербург на втором месте: 6200 рублей на подарки и 4700 рублей на цветы. На третьем месте — Красноярск (5900 и 4800 рублей соответственно).
ЦВЕТЫ И КОНФЕТЫ: ДОРОЖЕ НА 30%
К сожалению, в этом году привычные подарки стали несколько дороже. Так, за год цветы в России подорожали на 20-30%, на импортные экземпляры приходится более 50% рынка, они дорожают еще больше из-за таможенных пошлин, заявила НСН президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.
«Ассортимент к 8 Марта у нас не поменялся. Красные розы традиционно популярны, это символ любви и страсти. Весной традиционно покупают мимозу, она к нам приходит из Абхазии, по качеству уступает итальянской, быстрее вянет. Но стоимость итальянской в разы выше. Проблем с цветами нет, проблема только в цене. За год цветы в среднем подорожали на 20-30%. У нас очень мало собственного посадочного материала. Если мы говорим о тюльпанах, то луковицы приходят из Голландии, которая сейчас недружественная нам страна. Таможенные пошлины повышены. Постоянно растет стоимость электроэнергии, это влияет на выращивание в теплицах», - рассказала она.
Аналитики «Платформы ОФД» ранее заявили, что тюльпаны за год подорожали на 25% — до 2400 рублей за букет, а их продажи в преддверии 8 марта снизились на 4%.
Свое решение проблемы с дорогими цветами представил депутат Виталий Милонов. От покупки срезанных цветов 8 марта лучше отказаться вовсе — куда разумнее подарить цветы в горшках, заявил НСН зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.
«Долгое время мы зачем-то покупали цветы в странах, которые ненавидят Россию. Сейчас поставки из этих государств сильно сократились, идет переустройство логистических цепочек. Ничего трагичного в этом не вижу: если сильно выросли цены, можно купить не 25 тюльпанов, а 15. Куда сильнее меня возмущают пользователи, которые выставляют у себя в соцсетях корзины с сотнями роз за баснословные деньги. Считаю, что в наше время это абсолютно аморальный поступок, который не красит ни девушку, которая получает такие подарки (она показывает себя эскортницей и содержанкой), ни молодого человека, который их дарит», - сказал Милонов.
Депутат призвал отдавать предпочтение цветам в горшках, выбирая подарок на 8 марта.
С конфетами в этом году тоже все не так просто. Себестоимость плитки шоколада в России за год выросла на 300%, дорожают все кондитерские изделия, заявила НСН вице-президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Ирина Эльдарханова.
«Себестоимость плитки шоколада за год выросла на 300%, конфет-ассорти – на 150%. Если без шоколада продукция, рост составил минимум 20-25%. Есть автоматизированные линии, а есть ручная работа, это тоже влияет на цену. Ручная работа подорожала на 30-40% только из-за стоимости труда. Плиток в 100 г вы уже почти не найдете. Конечно, производители снижают вес продукции, чтобы рост цен не был таким заметным. Покупатель не готов к росту цен в 300%. Это приспособление под покупателя, чтобы его сильно в стресс не вводить», - рассказала она.
ЮВЕЛИРКА ЗА ШЕСТЬ ТЫСЯЧ
Ювелирные украшения – это традиционный подарок женщинам на любой праздник. Так, продажи ювелирных украшений в России в период с 6 по 10 марта 2024 года выросли почти в два раза по сравнению таким же периодом прошлого года, свидетельствует исследование SOKOLOV.
В том году с 6 по 8 марта объем розничных продаж в сети увеличился на 85%, а наибольший прирост отмечен в выходные — 9 и 10 марта показатель вырос в 2,5 раза год к году. Пиковым днем для покупок стало 7 марта – на него пришлась почти треть всех покупок за этот период. В целом сумма продаж за этот период превысила 2 миллиарда рублей.
Исполнительный директор Ассоциации «Гильдия ювелиров» Владимир Збойков в беседе с НСН рассказал, что 8 марта средний чек продаж составляет не более шести тысяч рублей, что ниже средних показателей по другим праздникам.
«Если средняя цена чека колеблется между 7-8 тысячами рублей за изделие, то 8 марта это обычно менее дорогие изделия, чем те, что дарят на день рождения или на Новый год. Средний чек за мартовские продажи не поднимется выше пяти-шести тысяч рублей. В основном покупают серьги. Что касается камней, цветные камни сейчас в тренде», - отметил он.
КОРПОРАТИВЫ И КОНЦЕРТЫ ЗА МИЛЛИОНЫ
Большинство россиян (44%) проводят этот праздничный день с семьей. Еще четверть россиян (26%) отмечают 8 Марта с друзьями, почти столько же (24%) празднуют на работе. Остальные опрошенные сказали, что вообще не отмечают 8 Марта и празднуют только 23 Февраля.
7 из 10 работающих мужчин (69%) планируют поздравлять коллег-женщин с 8 Марта, такие данные приводит SuperJob.
Радует, что российские работодатели перестали игнорировать 8 марта и активно планируют корпоративы в честь праздника, особенный интерес к подобным мероприятиям проявили в Москве, Новосибирске и Нижнем Новгороде, сообщила НСН глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.
«Только 40% компаний отказываются от корпоративов в честь праздника, это минимальный показатель за последнее время. Дополнительно 26% работодателей предлагают премии, каждая вторая компания готовит подарки для сотрудниц. Если выделять по городам, чаще 8 марта будут отмечать в Москве, Новосибирске и Нижнем Новгороде. При этом Санкт-Петербург, напротив, в антилидерах, 49% местных работодателей не хотят праздничных событий, пока не определили причину такой тенденции. Также в антирейтинге Казань, где от корпоративов отказались 45% компаний», - пояснила она.
На корпоративы к 8 марта чаще всего заказывают Леонида Агутина, Владимира Преснякова и Басту, рассказал НСН продюсер и промоутер Андрей Фомин в прошлом году.
«Самые востребованные артисты на 8 марта это, конечно же, мужчины. На первом месте у нас Леонид Агутин, Владимир Пресняков и Баста. Цены банкета к 8 марта зависит от количества гостей и места проведения мероприятия. В Москве закрытие ресторана будет начинаться от полутора миллионов рублей, а выступление названных артистов начинается от пяти миллионов рублей. Я думаю, все трое в одной ценовой категории. В России с бюджетом до миллиона рублей выступают только кавер-группы. Популярные артисты, у которых есть несколько хитов, так дешево не стоят. Гонорары популярных артистов начинаются с 1,5-2 миллионов рублей», - сказал собеседник НСН.
А вот певцы Григорий Лепс и Эмин Агаларов готовятся дать большой концерт в честь 8 марта. Концерт пройдет на одной из самых больших площадок Москвы. По данным Telegram-канала «Звездач», праздничное мероприятие принесет артистам 35 миллионов рублей.
Самые бюджетные билеты на задних рядах стоят пять тысяч рублей. А в первых рядах цены на билеты достигают 85 тысяч рублей, вип-ложа обойдется в 810 тысяч рублей.
Также 8 марта пройдет концерт рэпера Macan, который стал самым популярным артистом в стримингах в 2024 году. Цены на его праздничное мероприятие достигают девяти тысяч рублей.
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