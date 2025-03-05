В этом году 63% мужчин и 59% женщин планируют делать подарки на 8 Марта. Женщины планируют потратить в среднем 4200 рублей на подарки и 2600 рублей на цветы. Мужчины же закладывают более существенный бюджет: 6200 рублей на подарки и 5000 рублей на букеты, говорится в исследовании SuperJob.

Москва — традиционный лидер по расходам: 6700 рублей на подарки и 4700 рублей на цветы. Санкт-Петербург на втором месте: 6200 рублей на подарки и 4700 рублей на цветы. На третьем месте — Красноярск (5900 и 4800 рублей соответственно).

ЦВЕТЫ И КОНФЕТЫ: ДОРОЖЕ НА 30%

К сожалению, в этом году привычные подарки стали несколько дороже. Так, за год цветы в России подорожали на 20-30%, на импортные экземпляры приходится более 50% рынка, они дорожают еще больше из-за таможенных пошлин, заявила НСН президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.

«Ассортимент к 8 Марта у нас не поменялся. Красные розы традиционно популярны, это символ любви и страсти. Весной традиционно покупают мимозу, она к нам приходит из Абхазии, по качеству уступает итальянской, быстрее вянет. Но стоимость итальянской в разы выше. Проблем с цветами нет, проблема только в цене. За год цветы в среднем подорожали на 20-30%. У нас очень мало собственного посадочного материала. Если мы говорим о тюльпанах, то луковицы приходят из Голландии, которая сейчас недружественная нам страна. Таможенные пошлины повышены. Постоянно растет стоимость электроэнергии, это влияет на выращивание в теплицах», - рассказала она.

Аналитики «Платформы ОФД» ранее заявили, что тюльпаны за год подорожали на 25% — до 2400 рублей за букет, а их продажи в преддверии 8 марта снизились на 4%.

Свое решение проблемы с дорогими цветами представил депутат Виталий Милонов. От покупки срезанных цветов 8 марта лучше отказаться вовсе — куда разумнее подарить цветы в горшках, заявил НСН зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.

«Долгое время мы зачем-то покупали цветы в странах, которые ненавидят Россию. Сейчас поставки из этих государств сильно сократились, идет переустройство логистических цепочек. Ничего трагичного в этом не вижу: если сильно выросли цены, можно купить не 25 тюльпанов, а 15. Куда сильнее меня возмущают пользователи, которые выставляют у себя в соцсетях корзины с сотнями роз за баснословные деньги. Считаю, что в наше время это абсолютно аморальный поступок, который не красит ни девушку, которая получает такие подарки (она показывает себя эскортницей и содержанкой), ни молодого человека, который их дарит», - сказал Милонов.



Депутат призвал отдавать предпочтение цветам в горшках, выбирая подарок на 8 марта.

С конфетами в этом году тоже все не так просто. Себестоимость плитки шоколада в России за год выросла на 300%, дорожают все кондитерские изделия, заявила НСН вице-президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Ирина Эльдарханова.

«Себестоимость плитки шоколада за год выросла на 300%, конфет-ассорти – на 150%. Если без шоколада продукция, рост составил минимум 20-25%. Есть автоматизированные линии, а есть ручная работа, это тоже влияет на цену. Ручная работа подорожала на 30-40% только из-за стоимости труда. Плиток в 100 г вы уже почти не найдете. Конечно, производители снижают вес продукции, чтобы рост цен не был таким заметным. Покупатель не готов к росту цен в 300%. Это приспособление под покупателя, чтобы его сильно в стресс не вводить», - рассказала она.



ЮВЕЛИРКА ЗА ШЕСТЬ ТЫСЯЧ

Ювелирные украшения – это традиционный подарок женщинам на любой праздник. Так, продажи ювелирных украшений в России в период с 6 по 10 марта 2024 года выросли почти в два раза по сравнению таким же периодом прошлого года, свидетельствует исследование SOKOLOV.

В том году с 6 по 8 марта объем розничных продаж в сети увеличился на 85%, а наибольший прирост отмечен в выходные — 9 и 10 марта показатель вырос в 2,5 раза год к году. Пиковым днем для покупок стало 7 марта – на него пришлась почти треть всех покупок за этот период. В целом сумма продаж за этот период превысила 2 миллиарда рублей.

Исполнительный директор Ассоциации «Гильдия ювелиров» Владимир Збойков в беседе с НСН рассказал, что 8 марта средний чек продаж составляет не более шести тысяч рублей, что ниже средних показателей по другим праздникам.

«Если средняя цена чека колеблется между 7-8 тысячами рублей за изделие, то 8 марта это обычно менее дорогие изделия, чем те, что дарят на день рождения или на Новый год. Средний чек за мартовские продажи не поднимется выше пяти-шести тысяч рублей. В основном покупают серьги. Что касается камней, цветные камни сейчас в тренде», - отметил он.



КОРПОРАТИВЫ И КОНЦЕРТЫ ЗА МИЛЛИОНЫ

Большинство россиян (44%) проводят этот праздничный день с семьей. Еще четверть россиян (26%) отмечают 8 Марта с друзьями, почти столько же (24%) празднуют на работе. Остальные опрошенные сказали, что вообще не отмечают 8 Марта и празднуют только 23 Февраля.

7 из 10 работающих мужчин (69%) планируют поздравлять коллег-женщин с 8 Марта, такие данные приводит SuperJob.

Радует, что российские работодатели перестали игнорировать 8 марта и активно планируют корпоративы в честь праздника, особенный интерес к подобным мероприятиям проявили в Москве, Новосибирске и Нижнем Новгороде, сообщила НСН глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.

«Только 40% компаний отказываются от корпоративов в честь праздника, это минимальный показатель за последнее время. Дополнительно 26% работодателей предлагают премии, каждая вторая компания готовит подарки для сотрудниц. Если выделять по городам, чаще 8 марта будут отмечать в Москве, Новосибирске и Нижнем Новгороде. При этом Санкт-Петербург, напротив, в антилидерах, 49% местных работодателей не хотят праздничных событий, пока не определили причину такой тенденции. Также в антирейтинге Казань, где от корпоративов отказались 45% компаний», - пояснила она.