Сукачев объявил о концерте в Крыму
Рок-музыкант Гарик Сукачев сообщил, что в его летнем гастрольном графике появилось выступление в Судаке.
Концерт музыканта в этом крымском городе состоится 28 июля в рамках фестиваля «Таврида.АРТ», отмечается в соцсетях артиста. Организаторы подтвердили, что Сукачев будет одним из хедлайнеров, в числе которых также указаны группы The Hatters и «Три дня дождя».
12 июля Сукачев дал летний концерт в Москве под открытым небом вместе с оркестром «Кампанелла каменной звезды», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Актер и шоумен Андрей Фомин, являющийся также креативным продюсером недавно созданного «Театра на Цветном», ранее рассказывал «Культурному гиду НСН» о недавней «беседе по душам» с Сукачевым и объяснил, что дает Гарику театр на примере спектакля «САШАШИШИН».
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