Сукачев, Бутусов и КняZz выступят в День флага в «Лужниках»

Сразу несколько известных рок-музыкантов выступят в «Лужниках» 22 августа на концерте, приуроченном ко Дню флага.

В их числе, в частности, Гарик Сукачев, Вячеслав Бутусов, Светлана Сурганова, группы «Чайф», «Чиж & Co», «КняZz», «7Б», «Пилот», Сергей Галанин, Вадим Самойлов, Сергей Бобунец и Юлия Чичерина, сообщают организаторы.

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Отмечается, что вход на концерт бесплатный. Для того, чтобы получить билет, надо зарегистрироваться на сайте мероприятия.

Диана Арбенина 8 июля дала большой юбилейный концерт на спартаковском стадионе «Открытие Арена» в Москве, приуроченный к 30-летию группы «Ночные снайперы». 22 июля 75 тыс. зрителей пришли на концерт Сергея Жукова и группы «Руки Вверх» в «Лужниках».

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Фото: mos.ru
ТЕГИ:Гарик СукачевКонцертЛужники

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