Сукачев, Бутусов и КняZz выступят в День флага в «Лужниках»

Отмечается, что вход на концерт бесплатный. Для того, чтобы получить билет, надо зарегистрироваться на сайте мероприятия.

Диана Арбенина 8 июля дала большой юбилейный концерт на спартаковском стадионе «Открытие Арена» в Москве, приуроченный к 30-летию группы «Ночные снайперы». 22 июля 75 тыс. зрителей пришли на концерт Сергея Жукова и группы «Руки Вверх» в «Лужниках».

