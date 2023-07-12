«Ленинград» и «Монгол Шуудан» выступят на Суперкубке в Казани
Группы «Ленинград и «Монгол Шуудан» выступят 15 июля в Казани на матче Суперкубка России по футболу между московским ЦСКА и «Зенитом» из Санкт-Петербурга.
Как отмечают в Российском футбольном союзе, группа Сергея Шнурова исполнит песню «WWW», а «Монгол Шуудан» - свой главный хит «Москва» на стихи Сергея Есенина.
Кроме того, на «Ак Барс Арене» выступят DJ Smash и Тося Чайкина. Девушка порадует зрителей хитами «В сердце бахнули стрелы» и «Беспринципные», а звезда электронной сцены – песнями «Я волна», «АТМЛ» и «Беги».
3 июня группа «КняZz» выступила в Санкт-Петербурге на завершающем «золотой сезон» матче «Зенита». 8 июля Диана Арбенина дала на стадионе московского «Спартака» большой юбилейный концерт, приуроченный к 30-летию группы «Ночные снайперы», о котором рассказывал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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