«Ленинград» и «Монгол Шуудан» выступят на Суперкубке в Казани

Группы «Ленинград и «Монгол Шуудан» выступят 15 июля в Казани на матче Суперкубка России по футболу между московским ЦСКА и «Зенитом» из Санкт-Петербурга.

Как отмечают в Российском футбольном союзе, группа Сергея Шнурова исполнит песню «WWW», а «Монгол Шуудан» - свой главный хит «Москва» на стихи Сергея Есенина.