Судившийся с Шатуновым продюсер «Ласкового мая» сделал новое заявление

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин, судившийся с Юрием Шатуновым, в своих соцсетях заявил, что смерть 48-летнего певца стала для него настоящим ударом.

Умер певец Юрий Шатунов

По его словам, это «большое потрясение», как для него, так и для всех фанатов группы.

«Я еще раз хочу выразить соболезнования его детям и супруге. Ведь, кроме них и меня, его кума, у Юры на этой земле никого не осталось. Пусть земля ему будет пухом», — подчеркнул продюсер.

Ранее музыкальный критик, журналист Артур Гаспарян в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что за несколько дней до смерти Шатунова, закончились судебные разбирательства между певцом и Разиным по поводу песен «Ласкового мая», которые второй запрещал ему исполнять.

Основатель и автор хитов группы Сергей Кузнецов заявил, что вдова и дети Шатунова продолжат разбирательства с Разиным, пока права на песни в итоге не перейдут к ним, сообщает News.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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