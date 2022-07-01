Судившийся с Шатуновым продюсер «Ласкового мая» сделал новое заявление
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин, судившийся с Юрием Шатуновым, в своих соцсетях заявил, что смерть 48-летнего певца стала для него настоящим ударом.
По его словам, это «большое потрясение», как для него, так и для всех фанатов группы.
«Я еще раз хочу выразить соболезнования его детям и супруге. Ведь, кроме них и меня, его кума, у Юры на этой земле никого не осталось. Пусть земля ему будет пухом», — подчеркнул продюсер.
Ранее музыкальный критик, журналист Артур Гаспарян в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что за несколько дней до смерти Шатунова, закончились судебные разбирательства между певцом и Разиным по поводу песен «Ласкового мая», которые второй запрещал ему исполнять.
Основатель и автор хитов группы Сергей Кузнецов заявил, что вдова и дети Шатунова продолжат разбирательства с Разиным, пока права на песни в итоге не перейдут к ним, сообщает News.ru.
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