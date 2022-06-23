Умер певец Юрий Шатунов
Певец, экс-солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов умер на 49-м году жизни. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на директора артиста Аркадия Кудряшова.
Информацию о смерти Шатунова также подтвердили два источника в медицинских кругах.
Как сообщил Кудряшов, певец скончался в карете скорой помощи в ночь на четверг. Причиной смерти Шатунова стал обширный инфаркт, отмечает телеканал «360».
Юрий Шатунов родился в 1973 году в Кумертау (Башкирская АССР). В одиннадцатилетнем возрасте артиста поместили в школу-интернат № 2 в Кумертау из-за болезни матери; после ее смерти Шатунова взяли под опеку родственники. Однако будущий певец убегал из дома, бродяжничал, и впоследствии оказался в школе-интернате № 2 в Оренбурге, где была создана группа «Ласковый май». Шатунов выступал в коллективе с 1986 по 1991 годы. После распада группы музыкант уехал в Германию и занимался звукорежиссурой, однако позже начал сольную карьеру.
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