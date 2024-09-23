Суд взыскал с Киркорова 90 тысяч рублей в пользу Успенской

Таганский суд Москвы частично удовлетворил иск певицы Любови Успенской к певцу Филиппу Киркорову. Об этом сообщает РИА Новости.

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Иск о защите чести и достоинства исполнительница подала в июне 2024 года. За то, что в интервью Киркоров назвал Успенскую «попрошайкой, клянчащей подарки и шмотки», он попросила суд взыскать с него 10 млн рублей.

В итоге требования певицы были удовлетворены частично. С Киркорова взыскали 90 тысяч рублей, а также обязали его опровергнуть сказанное.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы по иску Киркорова взыскал с Успенской 70 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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