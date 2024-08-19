Егора Крида оштрафовали из-за несвоевременно завершенного концерта в Москве

Певца Егора Крида (Егора Булаткина) после стадионного концерта в Москве оштрафовали за нарушение закона о тишине. Об этом исполнитель рассказал во время прямого эфира.

Мероприятие состоялось в конце июня. Популярный исполнитель выступил на большом концерте в столице, гостями которого стали российские звезды: Филипп Киркоров, рэперы Тимати и Джиган и другие.

«Знаете, что я штраф, кстати, платил после концерта в Москве? Потому что он закончился позже, чем должен был. Видите ли, есть закон тишины», — поделился Крид.

По словам артиста, заявление на него подал «какой-то мужчина», живущий неподалеку, которому мешал концерт в 23:30.

Ранее Егор Крид во время выступления в Москве со сцены обратился к своим бывшим возлюбленным, сказав «спасибо, что сделали нас сильнее», пишет Ura.ru.

