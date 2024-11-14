Суд оштрафовал Noize MC по делу о дискредитации армии

Тверской суд Москвы оштрафовал рэпера Noize MC (Иван Алексеев, внесен Минюстом в реестр иностранных агентов) по делу о дискредитации российской армии. Музыканту назначен штраф 50 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в суде.

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По данным СМИ, поводом для составления протокола стал скриншот поста музыканта в соцсети о последствиях различных боевых действий, приложенный к публикации телеграм-канала Readovka.

В список иноагентов Noize MC попал осенью 2022 года. После начала СВО на Украине музыкант покинул Россию. Он уже несколько раз оштрафован за нарушения закона об иноагентах.


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ФОТО: РИА Новости
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