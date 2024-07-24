В России заблокировали песню Монеточки «Чайлдфри»

В частности, при попытке послушать трек в профиле певицы пользователь получает сообщение о том, что песня «недоступна по требованию Роскомнадзора». При этом на странице соавтора Noize MC (Иван Алексеев, признан в РФ иноагентом) композиция пока открыта.

Кроме того, песню «Чайлдфри» заблокировали во «Вконтакте».

«Аудиозапись недоступна по решению музыканта или его представителя», - говорится в сообщении платформы.

Ранее замминистра юстиции Всеволод Вуколов заявил, что в России разрабатывается законопроект о запрете идеологии чайлдфри, сообщает РЕН ТВ.