В России заблокировали песню Монеточки «Чайлдфри»
Песню Монеточки (настоящее имя - Елизавета Гырдымова, признана в РФ иноагентом) «Чайлдфри», заблокировали на сервисе «Яндекс Музыка».
В частности, при попытке послушать трек в профиле певицы пользователь получает сообщение о том, что песня «недоступна по требованию Роскомнадзора». При этом на странице соавтора Noize MC (Иван Алексеев, признан в РФ иноагентом) композиция пока открыта.
Кроме того, песню «Чайлдфри» заблокировали во «Вконтакте».
«Аудиозапись недоступна по решению музыканта или его представителя», - говорится в сообщении платформы.
Ранее замминистра юстиции Всеволод Вуколов заявил, что в России разрабатывается законопроект о запрете идеологии чайлдфри, сообщает РЕН ТВ.
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