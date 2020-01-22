Заседание суда о споре Кормухиной и Гагариной по поводу песни Цоя перенесли

22 января 202010:14

Следующее заседание назначено на 25 февраля Тверской суд Москвы, на котором будет рассматриваться иск певицы Ольги Кормухиной к Полине Гагариной о защите права на аранжировку песни Виктора Цоя «Кукушка».

Об этом НСН сообщила Ольга Кормухина, которая обвиняет Гагарину в присвоении ее аранжировки кавера на эту композицию культового музыканта.

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Кормухина настаивает, что аранжировка была сделана ею, песня вошла в альбом «Падаю в небо». По ее словам, экспертиза двух кавер-версий «Кукушки» установила, что вариант Кормухиной является самостоятельным произведением, а версия песни Гагариной является плагиатом.

Ранее Ольга Кормухина заявляла, что не требует от Полины Гагариной материального возмещения. По ее словам, она борется не за свои права, а за права Виктора Цоя.

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ФОТО: Коллаж фото РИА Новости и фото пресс-служба Ольги Кормухиной
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