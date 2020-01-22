Заседание суда о споре Кормухиной и Гагариной по поводу песни Цоя перенесли

Следующее заседание назначено на 25 февраля Тверской суд Москвы, на котором будет рассматриваться иск певицы Ольги Кормухиной к Полине Гагариной о защите права на аранжировку песни Виктора Цоя «Кукушка».

Об этом НСН сообщила Ольга Кормухина, которая обвиняет Гагарину в присвоении ее аранжировки кавера на эту композицию культового музыканта.