Суд отложил рассмотрение иска Кормухиной к Гагариной

Тверской суд Москвы отложи рассмотрение иска Ольги Кормухиной к Полине Гагариной на 22 ноября, передает РИА Новости. Иск был подан в связи с тем, что Кормухина просит защитить права на аранжировку песни Виктора Цоя «Кукушка».

Отмечается, что перенос заседания произошел из-за больничного судьи Екатерины Коротовой. Ранее слушание откладывалось из-за неявки ответчиков.

Ольга Кормухина обвинила в плагиате коллегу Полину Гагарину за исполнение ее кавер-версии песни Виктора Цоя «Кукушка». В эфире НСН Кормухина подчеркнула, что в данном случае борется не за свои права, а за права Виктора Цоя.

«Я иду в суд не ради своих прав, иду ради прав Цоя. Где бы и когда бы я не исполняла это произведение, я говорю: Цой с нами, Цой жив. Пока мы поем его песни, которые являются молитвами нашего и следующего поколения, он жив в своих песнях. Всегда первым номером у меня идет Цой. Та сторона никогда не упоминает Цоя. Это недопустимо», - сказала она.

