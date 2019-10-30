Экстрасенс развенчала миф о том, что Кормухина сглазила Гагарину
В эфире НСН экстрасенс рассказал, что для сглаза нужно гораздо больше, чем просто желание и пара слов.
Певица Полина Гагарина пожаловалась, что болеет второй раз за месяц. На своей странице в Instagram Гагарина рассказала, что ей опять приходится соблюдать постельный режим, а в голову закрадываются «самые странные вещи». Так, певица поинтересовалась у подписчиков, верят ли они в сглаз.
Сердобольные поклонники в стороне не остались и предположили, что Гагарину сглазила Ольга Кормухина из-за спора об аранжировке песни Виктора Цоя «Кукушка».
Нумеролог, экстрасенс Евгения Белова в эфире НСН раскритиковала версию о сглазе, заявив, что певица просто не уследила за здоровьем.
«В большинстве случаев такая сила народного сглаза, конечно же, преувеличена. Дело в том, что для того, чтобы как-то нарушить жизнь человека, его биополе, его мысли, а уж тем более здоровье, нужно приложить гораздо больше усилий, чем кажется многим. Благодаря некачественной литературе, которая заполонила прилавки магазинов в 90-х годах, у людей создалось мнение, что достаточно произвести какую-то элементарную процедуру, вроде всевозможных чтений псевдонародных заговоров, и все враги будут повержены и никаких проблем больше не будет. Разумеется, всё это сказка, разумеется, всё это не имеет никакого отношения к реальной магической практике. Для того, чтобы навести на человека сглаз или порчу придётся потрудиться. Сделать это может далеко не каждый мастер. В первую очередь для этого придётся воспользоваться рунической магией крови. Все прочие техники могут оказаться здесь попросту бесполезными. Я сильно сомневаюсь, чтобы кто-то настолько хотел навредить Полине Гагариной, что не поскупился на услуги достаточно дорогих специалистов, которым приходится проводить достаточно сложные манипуляции. Я думаю, что наша любимая певица просто не совсем хорошо следит за своим здоровьем, как это позиционирует», - пояснила экстрасенс.
Напомним, Ольга Кормухина подала в суд на актрису, поп-исполнительницу Полину Гагарину. В своём иске Заслуженная артистка России требует прекратить нарушения авторского права. Как рассказала Кормухина в интервью НСН, поводом для обращения в судебную инстанцию стала кража аранжировки песни «Кукушка» Виктора Цоя. Певица записала кавер-версию этой композиции группы «Кино» в 2011 году для большого проекта канала «Россия», посвященного 50-летию Цоя, а в 2015-м вышел фильм «Битва за Севастополь» с саундтреком в исполнении Гагариной. В композиции Кормухина узнала собственную аранжировку «Кукушки» и решила восстановить справедливость через суд.
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