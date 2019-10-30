Экстрасенс развенчала миф о том, что Кормухина сглазила Гагарину

Певица Полина Гагарина пожаловалась, что болеет второй раз за месяц. На своей странице в Instagram Гагарина рассказала, что ей опять приходится соблюдать постельный режим, а в голову закрадываются «самые странные вещи». Так, певица поинтересовалась у подписчиков, верят ли они в сглаз.

Сердобольные поклонники в стороне не остались и предположили, что Гагарину сглазила Ольга Кормухина из-за спора об аранжировке песни Виктора Цоя «Кукушка».

Нумеролог, экстрасенс Евгения Белова в эфире НСН раскритиковала версию о сглазе, заявив, что певица просто не уследила за здоровьем.