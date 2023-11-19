«Сцена – это жизнь»: Пригожин рассказал, почему артисты работают больными
Артисты часто не берегут здоровье после тяжелых болезней, работают на концертах, потому что сцена - это жизнь для творческих людей, считает продюсер Иосиф Пригожин.
Певцу Николаю Носкову стало плохо во время выступления в Сочи, пишет «Комсомольская правда».
Артист почувствовал недомогание при исполнении песни «Снег». Певец решил покинуть сцену. Музыканты доиграли без него, зрители подпевали.
Носков в 2017 году перенес инсульт, после которого не смог восстановиться полностью. На сцене певец обычно находится в инвалидном кресле, отмечает «Радиоточка НСН».
Перенесший два инсульта певец Николай Носков может без ущерба здоровью спеть две-три песни, более тяжелая нагрузка может привести к повторному инсульту, заявил НСН врач-невролог, директор реабилитационного центра «Доверие» Александр Комаров.
«У Носкова инсульт был дважды, и он реабилитировался достаточно много и сложно, у него есть речевые нарушения. Инсульты у певца были в интактном полушарии по отношению к моторному центру речи, поэтому он может и петь, и говорить.
Поскольку концерт длится до двух с половиной часов, то, конечно, это серьезная нагрузка. Профессиональные певцы могут потерять за концерт до 3,5 кг веса с учетом пота, нагрузки, энергии. Происходит и сгущение крови. Кроме того, поврежденное правое полушарие дает сбои сознания. Если же соблюдать перебивку, распевку, подпевку и так далее, исполнить только две-три знаковых, ключевых песни, то это более-менее безопасно. Выкладываться же в полном объеме и петь весь концерт, конечно, слишком рискованно для пациентов после инсульта. Организаторы, промоутеры, продюсеры должны соблюсти золотую середину — и дать попеть артисту, чтобы он почувствовал себя нужным, и избавить зрителей от негативных впечатлений от работы самого артиста», — сказал Комаров.
Первый концерт Носкова после перенесенного в 2017 году инсульта состоялся в спустя два года реабилитации. В столичном Crocus City Носков провел время на сцене в кресле. Песни из его репертуара также исполнили Валерия, Лолита Милявская, Александр Розенбаум, Валерий Сюткин и другие звезды.
Продюсер Иосиф Пригожин в эфире НСН заявил, что возможность выступать на концерте – счастье для любого артиста, особенно в трудные моменты в жизни.
«Счастье, что у Носкова появилась возможность оказаться на сцене, хорошо, что появились люди, которые взяли на себя этот риск. А это был риск, он мог и не справиться. Ни один артист в истории человечества не хочет уходить самостоятельно. Это неправильно, он хочет жить и работать. Сцена – это их жизнь. Никто не хочет верить в старость, в болезни. Люди встают, идут и делают. Если они хотят это делать, им никто не может запретить. Лично я рыдал весь концерт. Это не для молодежи, а для тех, кто его знает. Я был очень впечатлен. А артисты, которые принимали участие в концерте, не хотели какой-то славы и популярности. Они хотели искренне его поддержать», - заявил он.
Ежегодно с инсультом сталкиваются около 15 миллионов человек. Треть погибает, ещё порядка 30% становятся инвалидами. Как говорят специалисты, в 20-40% случаев после инсульта возникает спастический мышечный тонус - перенапряжение мышц, которое осложняет процесс реабилитации. В таком случае в мышцу вводят ботулотоксин, который на время расслабляет мышцу, рассказал главный невролог Московской области, доктор медицинских наук Ренат Богданов. Об этом напоминает Telegaram-каналу «Радиоточка НСН».
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