«Сцена – это жизнь»: Пригожин рассказал, почему артисты работают больными

Первый концерт Носкова после перенесенного в 2017 году инсульта состоялся в спустя два года реабилитации. В столичном Crocus City Носков провел время на сцене в кресле. Песни из его репертуара также исполнили Валерия, Лолита Милявская, Александр Розенбаум, Валерий Сюткин и другие звезды.

Продюсер Иосиф Пригожин в эфире НСН заявил, что возможность выступать на концерте – счастье для любого артиста, особенно в трудные моменты в жизни.

«Счастье, что у Носкова появилась возможность оказаться на сцене, хорошо, что появились люди, которые взяли на себя этот риск. А это был риск, он мог и не справиться. Ни один артист в истории человечества не хочет уходить самостоятельно. Это неправильно, он хочет жить и работать. Сцена – это их жизнь. Никто не хочет верить в старость, в болезни. Люди встают, идут и делают. Если они хотят это делать, им никто не может запретить. Лично я рыдал весь концерт. Это не для молодежи, а для тех, кто его знает. Я был очень впечатлен. А артисты, которые принимали участие в концерте, не хотели какой-то славы и популярности. Они хотели искренне его поддержать», - заявил он.



Ежегодно с инсультом сталкиваются около 15 миллионов человек. Треть погибает, ещё порядка 30% становятся инвалидами. Как говорят специалисты, в 20-40% случаев после инсульта возникает спастический мышечный тонус - перенапряжение мышц, которое осложняет процесс реабилитации. В таком случае в мышцу вводят ботулотоксин, который на время расслабляет мышцу, рассказал главный невролог Московской области, доктор медицинских наук Ренат Богданов. Об этом напоминает Telegaram-каналу «Радиоточка НСН».









