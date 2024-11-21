«Страсть творит чудеса»: Молинелли об искусстве и сходстве россиян с итальянцами

В беседе сРоберто Молинелли рассказал о творческом пути с «Русской филармонией», нашел сходства между россиянами и итальянцами, а также назвал свою любимую песню у группы Queen.Люблю Москву. Огромный, невероятно красивый город. В вашей столице я чувствую себя как-то по-домашнему. Как бы это избито ни звучало, мне очень нравятся Красная Площадь и Кремль. Здесь особенно красиво в предновогоднее время — ты пронизываешься атмосферой праздника буквально на каждом шагу. Очень завораживающее зрелище.

- Вам комфортно работать с «Русской филармонией»?

Чем хороша «Русская филармония»: в ней подобраны творческие, очень талантливые музыканты. Что особенно радует – они открыты к любым музыкальным экспериментам, и поэтому нам максимально комфортно созидать. Все улыбчивые, приветливые, что очень важно в нашем деле. Вообще, глядя на свою команду, я осознал, что у итальянцев и русских похожие менталитеты. Наверное, в этом отчасти и кроется секрет нашего общего успеха. К слову, мы сотрудничаем уже более десяти лет.

- Романато и Уоррен так же хороши?

С Симоне я работал еще до моего появления в «Русской филармонии», он мой давний друг. Что касается Доминика, то он, как и Романато, в полном порядке. Классический тенор, который похож на Фредди Меркьюри не только внешне, но и голосом. И Симоне, и Доминик —отличные музыканты, настоящие профессионалы своего дела.

- Какой хит группы Queen – ваш фаворит?

Конечно, это «Богемская рапсодия». Она начинается как классическая пьеса, затем плавно переходит в оперу, а в финале звучит рок. Это полноценная песня, в которой есть все.



- Какой совет вы бы дали молодым талантам, которые стремятся быть услышанными?



В первую очередь, разумеется, развивайте свой талант. Будьте сфокусированы на цели, которую поставили перед собой. Если вы хотите достичь более-менее значимого результата, поставьте цель и бейте в нее, пока не достигнете желаемого. На своем пути вы встретите достаточно препятствий, которые будут вас тормозить в достижении заветного результата, но если вам удастся с него не свернуть и оставаться в фокусе, то впереди получите большой результат. Развивайте себя каждый день, чтобы приблизиться к своему пику. Страсть к любимому делу и природный талант порой творят чудеса.