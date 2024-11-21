«Страсть творит чудеса»: Молинелли об искусстве и сходстве россиян с итальянцами
Итальянский композитор и дирижер Роберто Молинелли в интервью НСН нашел сходства между россиянами и итальянцами, а также назвал страсть и талант главными двигателями успеха.
В московском Доме Музыки 21 ноября оркестр «Русская филармония» при участии композитора и дирижера Роберто Молинелли (Италия), солистов Симоне Романато (Италия) и Доминика Уоррена (Южная Африка) исполнит программу Queen Best Hits, а в субботу, 23 ноября, коллектив выступит в Кремлевском Дворце с «Золотыми хитами рока».
В беседе с НСН Роберто Молинелли рассказал о творческом пути с «Русской филармонией», нашел сходства между россиянами и итальянцами, а также назвал свою любимую песню у группы Queen.
- Как выглядит Москва глазами итальянцев?
Люблю Москву. Огромный, невероятно красивый город. В вашей столице я чувствую себя как-то по-домашнему. Как бы это избито ни звучало, мне очень нравятся Красная Площадь и Кремль. Здесь особенно красиво в предновогоднее время — ты пронизываешься атмосферой праздника буквально на каждом шагу. Очень завораживающее зрелище.
- Вам комфортно работать с «Русской филармонией»?
Чем хороша «Русская филармония»: в ней подобраны творческие, очень талантливые музыканты. Что особенно радует – они открыты к любым музыкальным экспериментам, и поэтому нам максимально комфортно созидать. Все улыбчивые, приветливые, что очень важно в нашем деле. Вообще, глядя на свою команду, я осознал, что у итальянцев и русских похожие менталитеты. Наверное, в этом отчасти и кроется секрет нашего общего успеха. К слову, мы сотрудничаем уже более десяти лет.
- Романато и Уоррен так же хороши?
С Симоне я работал еще до моего появления в «Русской филармонии», он мой давний друг. Что касается Доминика, то он, как и Романато, в полном порядке. Классический тенор, который похож на Фредди Меркьюри не только внешне, но и голосом. И Симоне, и Доминик —отличные музыканты, настоящие профессионалы своего дела.
- Какой хит группы Queen – ваш фаворит?
Конечно, это «Богемская рапсодия». Она начинается как классическая пьеса, затем плавно переходит в оперу, а в финале звучит рок. Это полноценная песня, в которой есть все.
- Какой совет вы бы дали молодым талантам, которые стремятся быть услышанными?
В первую очередь, разумеется, развивайте свой талант. Будьте сфокусированы на цели, которую поставили перед собой. Если вы хотите достичь более-менее значимого результата, поставьте цель и бейте в нее, пока не достигнете желаемого. На своем пути вы встретите достаточно препятствий, которые будут вас тормозить в достижении заветного результата, но если вам удастся с него не свернуть и оставаться в фокусе, то впереди получите большой результат. Развивайте себя каждый день, чтобы приблизиться к своему пику. Страсть к любимому делу и природный талант порой творят чудеса.
- Ваш соотечественник, эстрадный певец Аль Бано в интервью местным СМИ недавно заявил, что готов выступить в Донбассе.
Я никогда не был ни в Донбассе, ни на Украине, но убежден, что обязан делиться своим творчеством с людьми. Музыка приносит мир. Если мое выступление поспособствует улучшению ситуации, то я готов приехать. Почему бы и нет? Если предложат сделать это для того, чтобы принести с собой добро, то я готов сделать это вместе с коллегами - музыкантами оркестра «Русская филармония». И если Аль Бано хочет приехать с посылом, который поспособствует миру в регионе, то я его полностью поддерживаю.
- Какие у вас планы на будущее?
В марте я вернусь в Москву с проектами «Сан Ремо» и «Майкл Джексон», которые мы реализуем с «Русской филармонией». В прошлом году я приезжал сюда почти каждый месяц. Надеюсь, что у меня получится появляться у вас как можно чаще, потому что мне в России очень комфортно и хорошо.
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